Происшествия 04.12.2025 в 14:21

В Бурятии вода вышла из реки и топит огороды

Районные чиновники заверили, что ситуация находится под контролем
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вода вышла из реки и топит огороды
Непростая ситуация сложилась в Прибайкальском районе Бурятии. Там сильно поднялась вода в реке Кика, затапливая близлежащие огороды. О проблеме уже доложили руководство района. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», сегодня чиновники провели выездное обследование ситуации и встретились с жителями.


«Действительно, наблюдается повышение уровня реки, в некоторых местах река вышла в огороды. Подтопления жилых домов отсутствует. Принято решение проводить мониторинг уровня силами администрации района и жителей села», - сообщил замглавы районной администрации по инфраструктуре Николай Челмакин.


Чиновник заверил сельчан, что ситуация находится под контролем.

Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Теги
подтопление

Все новости

В Бурятии вода вышла из реки и топит огороды
04.12.2025 в 14:21
Природоохранный инспектор из Бурятии стал героем фильма
04.12.2025 в 13:13
У ТГК-14 в Чите «навернулась» ТЭЦ-2
04.12.2025 в 12:52
Дважды раненому бойцу из Бурятии помогли получить выплаты
04.12.2025 в 12:51
Рейсы в Пекин станут ежедневными
04.12.2025 в 12:40
В Улан-Удэ прокуратура сняла социальное напряжение
04.12.2025 в 12:19
Жительница Бурятии обвинила своего племянника в мошенничестве
04.12.2025 в 12:10
В Улан-Удэ осудили замглавы района
04.12.2025 в 11:34
В Улан-Удэ оставили под стражей диверсанта и террориста
04.12.2025 в 11:24
В столице Бурятии 2026 объявили Годом 360-летия основания Улан-Удэ
04.12.2025 в 11:02
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ осудили замглавы района
Евгения Дагбаева признали виновным в халатности
04.12.2025 в 11:34
В Улан-Удэ оставили под стражей диверсанта и террориста
Им грозит до 20 лет заключения
04.12.2025 в 11:24
В Улан-Удэ курильщик устроил драку на АЗС
Парню не понравились, что ему запретили дымить возле топливных колонок
04.12.2025 в 10:49
На трассе в Бурятии перевернулся «РАВ»
В аварии травмы получила пассажирка машины
04.12.2025 в 10:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru