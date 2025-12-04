В Бурятии вода вышла из реки и топит огороды

Непростая ситуация сложилась в Прибайкальском районе Бурятии. Там сильно поднялась вода в реке Кика, затапливая близлежащие огороды. О проблеме уже доложили руководство района. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», сегодня чиновники провели выездное обследование ситуации и встретились с жителями.





«Действительно, наблюдается повышение уровня реки, в некоторых местах река вышла в огороды. Подтопления жилых домов отсутствует. Принято решение проводить мониторинг уровня силами администрации района и жителей села», - сообщил замглавы районной администрации по инфраструктуре Николай Челмакин.





Чиновник заверил сельчан, что ситуация находится под контролем.Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»