Происшествия 05.12.2025 в 11:03
В Бурятии пенсионер едва не задушил школьницу, приняв ее за украинскую шпионку
За покушение на убийство мужчине вынесли суровый приговор
Текст: Андрей Константинов
«Номер один» стали известны подробности шокирующей криминальной истории, случившейся летом этого года в поселке Онохой. Там 67-летний пенсионер напал на 17-летнюю девушку, которая шла по улице с телефоном в руке. Насмотревшийся телевизора пьяный мужчина почему-то решил, что школьница снимает военные объекты для спецслужб Украины, и чуть не задушил ее. От неминуемой смерти девушку спасли прохожие.
Как следует из материалов дела, 14 июня 2025 года мужчина изрядно выпил вместе с супругой по случаю получения пенсии, после чего решил сходить в гости к своей дочери. Идя по улице, пенсионер увидел девушку, которая шла с телефоном в руке, с кем-то общаясь. Вот как описывает дальнейшие события версия следствия:
«Обвиняемый подошел к потерпевшей, не совершающей каких-либо противоправных или аморальных действий в отношении кого-либо, без какого-либо повода схватил своей рукой за капюшон кофты и стал натягивать его в сторону, тем самым совершая удушение. Когда потерпевшая попыталась освободиться, обвиняемый второй рукой схватил ее за запястье и, удерживая, стал оттаскивать от тротуара на обочину, говоря: «Я тебя убью, таких как ты надо убивать».
Девушке удалось вырваться и выбежать на дорогу, где она стала звать на помощь и останавливать проезжающие мимо машины. Но пенсионер не угомонился.
«Обвиняемый подошел к потерпевшей, обхватил локтем ее шею, начал душить и вновь оттаскивая ее от дороги на обочину. Встретив активное сопротивление, обвиняемый запнулся и вместе с жертвой упал на землю. Там он вновь схватил потерпевшую за шею и принялся душить, сопровождая свои действия словами «Таких как ты надо убивать. Я тебя убью», - излагает свою версию следствие.
По мнению следователей, пенсионер довел бы свой преступный умысел до конца, то есть убил бы школьницу, если бы не вмешательство прохожих. Они отогнали мужчину от девушки и вызвали полицию. Вскоре на место происшествия приехали правоохранители и родители девочки. У школьницы после случившегося была истерика. Она еще долго боялась выходить на улицу одна, ей потребовалась помощь психолога.
Впрочем, сам обвиняемый заявил, что мыслей убивать девушку у него не было, он лишь хотел забрать у нее телефон.
«По дороге я увидел, что идет девушка и снимает себя на видео. Рядом проходит железная дорога, и я подумал, что она снимает железную дорогу и военные объекты, правда их здесь нет, они в лесу. Но может быть, она до этого снимала, я не знаю. Ранее по телевизору я видел факты, когда молодые люди были завербованы и производили диверсионные акты, смотрел передачу, где людей вынуждали совершать противоправные действия, в том числе поджоги подстанции ВСЖД и релейных шкафов. Я, как добросовестный гражданин России, воспринял ее действия как диверсию против страны и решил пресечь ее действия, сказав девушке прекратить съемку. Она огрызнулась и отказалась. Тогда я стал отбирать телефон», - рассказал мужчина на суде.
Попытку задушить школьницу пенсионер категорически отрицал, и заявил, что та его оговаривает. Впрочем, во время следствия он признавал, что часть происходивших в тот вечер событий не помнит из-за сильного опьянения.
Но показания мужчины опровергли не только сама потерпевшая, но и свидетели.
«Подойдя ближе, я увидела, что между трассой и домами, на песочной дороге лежит девочка ногами к дороге, а на ней сидел мужчина, который одной рукой держал ее за волосы, а второй рукой в районе шеи и кричал «Убью тебя, убью тебя!». Когда я подбежала, сразу начала кричать «Отпусти, отпусти ее, что ты делаешь, ты зачем, не трогай ребенка!» Он ее тогда отпустил и начал кричать: «Она хохлятская, она какие-то показания им передает, снимает», - рассказала одна из женщин.
В итоге, взвесив все доводы сторон, суд квалифицировал действия обвиняемого как покушение на убийство из хулиганских побуждений. Несмотря на отсутствие судимостей, положительные характеристики и другие смягчающие обстоятельства, пенсионеру вынесли суровый приговор – 8,5 лет колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.
Не согласившись с таким вердиктом, пенсионер обжаловал его в Верховном суде Бурятии. Но там приговор оставили без изменений.
Как следует из материалов дела, 14 июня 2025 года мужчина изрядно выпил вместе с супругой по случаю получения пенсии, после чего решил сходить в гости к своей дочери. Идя по улице, пенсионер увидел девушку, которая шла с телефоном в руке, с кем-то общаясь. Вот как описывает дальнейшие события версия следствия:
«Обвиняемый подошел к потерпевшей, не совершающей каких-либо противоправных или аморальных действий в отношении кого-либо, без какого-либо повода схватил своей рукой за капюшон кофты и стал натягивать его в сторону, тем самым совершая удушение. Когда потерпевшая попыталась освободиться, обвиняемый второй рукой схватил ее за запястье и, удерживая, стал оттаскивать от тротуара на обочину, говоря: «Я тебя убью, таких как ты надо убивать».
Девушке удалось вырваться и выбежать на дорогу, где она стала звать на помощь и останавливать проезжающие мимо машины. Но пенсионер не угомонился.
«Обвиняемый подошел к потерпевшей, обхватил локтем ее шею, начал душить и вновь оттаскивая ее от дороги на обочину. Встретив активное сопротивление, обвиняемый запнулся и вместе с жертвой упал на землю. Там он вновь схватил потерпевшую за шею и принялся душить, сопровождая свои действия словами «Таких как ты надо убивать. Я тебя убью», - излагает свою версию следствие.
По мнению следователей, пенсионер довел бы свой преступный умысел до конца, то есть убил бы школьницу, если бы не вмешательство прохожих. Они отогнали мужчину от девушки и вызвали полицию. Вскоре на место происшествия приехали правоохранители и родители девочки. У школьницы после случившегося была истерика. Она еще долго боялась выходить на улицу одна, ей потребовалась помощь психолога.
Впрочем, сам обвиняемый заявил, что мыслей убивать девушку у него не было, он лишь хотел забрать у нее телефон.
«По дороге я увидел, что идет девушка и снимает себя на видео. Рядом проходит железная дорога, и я подумал, что она снимает железную дорогу и военные объекты, правда их здесь нет, они в лесу. Но может быть, она до этого снимала, я не знаю. Ранее по телевизору я видел факты, когда молодые люди были завербованы и производили диверсионные акты, смотрел передачу, где людей вынуждали совершать противоправные действия, в том числе поджоги подстанции ВСЖД и релейных шкафов. Я, как добросовестный гражданин России, воспринял ее действия как диверсию против страны и решил пресечь ее действия, сказав девушке прекратить съемку. Она огрызнулась и отказалась. Тогда я стал отбирать телефон», - рассказал мужчина на суде.
Попытку задушить школьницу пенсионер категорически отрицал, и заявил, что та его оговаривает. Впрочем, во время следствия он признавал, что часть происходивших в тот вечер событий не помнит из-за сильного опьянения.
Но показания мужчины опровергли не только сама потерпевшая, но и свидетели.
«Подойдя ближе, я увидела, что между трассой и домами, на песочной дороге лежит девочка ногами к дороге, а на ней сидел мужчина, который одной рукой держал ее за волосы, а второй рукой в районе шеи и кричал «Убью тебя, убью тебя!». Когда я подбежала, сразу начала кричать «Отпусти, отпусти ее, что ты делаешь, ты зачем, не трогай ребенка!» Он ее тогда отпустил и начал кричать: «Она хохлятская, она какие-то показания им передает, снимает», - рассказала одна из женщин.
В итоге, взвесив все доводы сторон, суд квалифицировал действия обвиняемого как покушение на убийство из хулиганских побуждений. Несмотря на отсутствие судимостей, положительные характеристики и другие смягчающие обстоятельства, пенсионеру вынесли суровый приговор – 8,5 лет колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.
Не согласившись с таким вердиктом, пенсионер обжаловал его в Верховном суде Бурятии. Но там приговор оставили без изменений.
Тегипокушение