Происшествия 11.12.2025 в 09:42

Сгоревший «Баянгол» в Улан-Удэ стал похож на ледяную крепость

Здание полностью выгорело изнутри
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ продолжаются работы на месте пожара в ТЦ «Баянгол». Открытое горение в здании ликвидировали еще в первом часу ночи. Дотушивание и проливка отдельных очагов продолжаются до сих пор.

Из-за огромного количества вылитой на здание воды оно стало похоже на ледяной замок. В сплошной каток превратилась и близлежащая территория. Как сообщили городские власти, коммунальщики всю ночь боролись с последствиями тушения пожара. Они подсыпали улицы Терешковой и Трубачеева, а также подъездные пути около места происшествия. Грейдеры и трактора прошлись и по внутриквартальным проездам.


«Баянгол» загорелся вчера около часа дня в Улан-Удэ. Хотя к зданию быстро стянули множество пожарных расчетов, локализовать очаг и остановить распространение пламени не удалось. Огонь быстро разошелся по строению, перекинувшись даже на фасад. Вероятно, стремительному разрастанию пожара способствовало наличие большого количества легкогорючих материалов. Сообщалось, что площадь пожара, ориентировочно, составила около тысячи квадратных метров.


Как уже сообщал «Номер один», по предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже торгового центра. После начала пожара из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, пятеро из них обратились за медицинской помощью.


О причинах пожара власти пока не сообщали. Их предстоит выяснить дознавателям МЧС.


Ущерб, нанесенный предпринимателям - а в здании было более 60 организаций - еще предстоит оценить. Спасти никому ничего не удалось - здание горело 12 часов и, судя по всему, полностью выгорело изнутри. То, что не уничтожил огонь, добили тонны вылитой в ходе тушения воды.

Фото: "Номер один"  
пожар

