Происшествия 15.12.2025 в 15:09

В Бурятии посреди зимы затопило село

Под угрозой оказался мост, через который идет дорога на Байкал
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии посреди зимы затопило село
В Бурятии ухудшилась ситуация в селе Кика Прибайкальского района. Там вода из одноименной реки вышла из берегов и топит дома. Местные жители бьют тревогу и сообщают, что в результате происшествия в некоторых домовладениях уже погибли животные. Кроме того, под угрозой оказался мост, через который идет дорога на Байкал.


Напомним, подтопление села началось еще в начале декабря – тогда вода начала заливать близлежащие огороды. О проблеме доложили руководству района, чиновники провели выездное обследование ситуации.


«Действительно, в некоторых местах река вышла в огороды. Подтопления жилых домов отсутствует. Принято решение проводить мониторинг уровня силами администрации района и жителей села», - сообщал тогда замглавы районной администрации по инфраструктуре Николай Челмакин, заверив, что «ситуация находится под контролем».


Местные жители сообщают, что власти провели отсыпку и как будто на время остановили поток. Но в верховьях река не встала, и вода продолжает прибывать. Ситуация особенно обострилась в ночь с 12 на 13 декабря.






Фото: предоставлено местными жителями
Теги
подтопление

Все новости

В Бурятии новый завод будет уничтожать не только коров
15.12.2025 в 15:49
Пожар в дацане Улан-Удэ случился из-за парафиновых свечей и зула из теста
15.12.2025 в 15:44
В Бурятии нечестные фермеры вернут в бюджет почти 2,5 млн рублей
15.12.2025 в 15:13
В Бурятии посреди зимы затопило село
15.12.2025 в 15:09
В Улан-Удэ один ребенок погиб, а еще шестеро осиротели
15.12.2025 в 14:44
В Заиграевском районе Бурятии подорожали билеты до Улан-Удэ
15.12.2025 в 14:35
«Суставы посинели, никакие обезболивающие не помогали»
15.12.2025 в 14:19
Склад маркетплэйса в Улан-Удэ обворовывали местные работники
15.12.2025 в 14:11
Группа «ОКТО» привлекла более 50 млрд. рублей на проекты в Якутии и Забайкалья
15.12.2025 в 14:05
О выпускнике Бурятского сельхозинститута снимают фильм
15.12.2025 в 13:55
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Пожар в дацане Улан-Удэ случился из-за парафиновых свечей и зула из теста
Выгорел потолок и крыша
15.12.2025 в 15:44
В Улан-Удэ один ребенок погиб, а еще шестеро осиротели
Страшная трагедия произошла в многодетной семье из-за отключения электричества
15.12.2025 в 14:44
В районе Бурятии вечером сбили мужчину
Местный житель получил травмы и был доставлен в больницу
15.12.2025 в 10:40
Женщину оправдали за нежелание возвращать ошибочный перевод
Самое глупое уголовное дело в истории денежных переводов рассмотрели в Иркутской области
15.12.2025 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru