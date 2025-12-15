В Бурятии посреди зимы затопило село

В Бурятии ухудшилась ситуация в селе Кика Прибайкальского района. Там вода из одноименной реки вышла из берегов и топит дома. Местные жители бьют тревогу и сообщают, что в результате происшествия в некоторых домовладениях уже погибли животные. Кроме того, под угрозой оказался мост, через который идет дорога на Байкал.





Напомним, подтопление села началось еще в начале декабря – тогда вода начала заливать близлежащие огороды. О проблеме доложили руководству района, чиновники провели выездное обследование ситуации.





«Действительно, в некоторых местах река вышла в огороды. Подтопления жилых домов отсутствует. Принято решение проводить мониторинг уровня силами администрации района и жителей села», - сообщал тогда замглавы районной администрации по инфраструктуре Николай Челмакин, заверив , что «ситуация находится под контролем».





Местные жители сообщают, что власти провели отсыпку и как будто на время остановили поток. Но в верховьях река не встала, и вода продолжает прибывать. Ситуация особенно обострилась в ночь с 12 на 13 декабря.

























Фото: предоставлено местными жителями