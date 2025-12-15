Происшествия 15.12.2025 в 15:09
В Бурятии посреди зимы затопило село
Под угрозой оказался мост, через который идет дорога на Байкал
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ухудшилась ситуация в селе Кика Прибайкальского района. Там вода из одноименной реки вышла из берегов и топит дома. Местные жители бьют тревогу и сообщают, что в результате происшествия в некоторых домовладениях уже погибли животные. Кроме того, под угрозой оказался мост, через который идет дорога на Байкал.
Напомним, подтопление села началось еще в начале декабря – тогда вода начала заливать близлежащие огороды. О проблеме доложили руководству района, чиновники провели выездное обследование ситуации.
«Действительно, в некоторых местах река вышла в огороды. Подтопления жилых домов отсутствует. Принято решение проводить мониторинг уровня силами администрации района и жителей села», - сообщал тогда замглавы районной администрации по инфраструктуре Николай Челмакин, заверив, что «ситуация находится под контролем».
Местные жители сообщают, что власти провели отсыпку и как будто на время остановили поток. Но в верховьях река не встала, и вода продолжает прибывать. Ситуация особенно обострилась в ночь с 12 на 13 декабря.
Фото: предоставлено местными жителями
Тегиподтопление