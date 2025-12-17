Происшествия 17.12.2025 в 12:09
«Демонстративно распивал водку на фоне лежащих тел»
Шесть лет колонии получил житель Бурятии за жуткое ДТП с детьми
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель, по вине которого были покалечены взрослые и несколько детей, получил 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он обязан выплатить пострадавшим 3,6 миллиона рублей.
Страшная авария произошла 31 августа 2024 года в Баргузинском районе между Уро и Шапеньково. Там на проселочной дороге лоб в лоб столкнулись «Тойота Хайлюкс» и «Тойота Алекс». 62-летний водитель внедорожника и его пассажир не пострадали. А вот в «Алексе» травмы получили все: водитель и его жена, которые ехали на передних сидениях, а также четверо детей, сидевших сзади. Самому младшему из них было 3 года, старшему - 17 лет.
Примечательно, что после аварии водитель внедорожника не поспешил оказывать помощь пострадавшим. Вместо этого мужчина принялся демонстративно распивать водку с приятелем.
«Водитель и пассажиры «Алекса» лежали на земле, водитель и пассажир автомашины «Хайлюкс» сидели на обочине проезжей части и распивали спиртное», - расскажет позже на суде инспектор ДПС, первым приехавший на место происшествия.
Всех пострадавших детей бортом санитарной авиации эвакуировали в ДРКБ. Двое из них попали в реанимацию, еще двое - в отделении травматологии. Также в больнице оказались и ехавшие в авто супруги.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Следствие пришло к выводу, что в аварии виноват водитель внедорожника. Именно он на своем автомобиле выехал на встречную полосу. К тому же, мужчина был сильно пьян. Выяснилось, что он употреблял спиртное и накануне, и в день аварии, а не только после нее.
На суде мужчина свою вину в происшествии категорически отрицал. Он заявил, что к моменту аварии уже протрезвел, а в происшествии виноват водитель «Алекса». Мол, он наехал на камень, после чего его машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. Но его слова были опровергнуты показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Не выручил обвиняемого даже его приятель. Он показал, что вместе с водителем «Хайлюкса» употреблял спиртное с рыбаками непосредственно перед ДТП, равно как и накануне вечером.
Рассмотрев все доводы сторон, Баргузинский районный суд признал водителя «Хайлюкса» виновным. Он получил 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также с мужчины в пользу пострадавших взыскали в общей сложности более 3,6 миллиона рублей материального и морального ущерба.
Не согласившись с приговором, мужчина обжаловал его в Верховном суде Бурятии. В жалобе он указал на многочисленные, по его мнению, нарушения, допущенные в ходе следствия и суда. Но все его доводы вышестоящая инстанция признала несостоятельными. Приговор был признан справедливым, а назначенное наказание – соразмерным содеянному.
Тогда осужденный, продолжая настаивать на своей невиновности, подал жалобу уже в Восьмой кассационный суд в Кемерово. В ней он просил признать приговор и апелляционное постановление ВС РБ «незаконными, необоснованными и подлежащими отмене в виду допущенных существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявших на исход дела». На днях кассационный суд рассмотрел жалобу, но оснований для отмены или изменения приговора не нашел.
Страшная авария произошла 31 августа 2024 года в Баргузинском районе между Уро и Шапеньково. Там на проселочной дороге лоб в лоб столкнулись «Тойота Хайлюкс» и «Тойота Алекс». 62-летний водитель внедорожника и его пассажир не пострадали. А вот в «Алексе» травмы получили все: водитель и его жена, которые ехали на передних сидениях, а также четверо детей, сидевших сзади. Самому младшему из них было 3 года, старшему - 17 лет.
Примечательно, что после аварии водитель внедорожника не поспешил оказывать помощь пострадавшим. Вместо этого мужчина принялся демонстративно распивать водку с приятелем.
«Водитель и пассажиры «Алекса» лежали на земле, водитель и пассажир автомашины «Хайлюкс» сидели на обочине проезжей части и распивали спиртное», - расскажет позже на суде инспектор ДПС, первым приехавший на место происшествия.
Всех пострадавших детей бортом санитарной авиации эвакуировали в ДРКБ. Двое из них попали в реанимацию, еще двое - в отделении травматологии. Также в больнице оказались и ехавшие в авто супруги.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Следствие пришло к выводу, что в аварии виноват водитель внедорожника. Именно он на своем автомобиле выехал на встречную полосу. К тому же, мужчина был сильно пьян. Выяснилось, что он употреблял спиртное и накануне, и в день аварии, а не только после нее.
На суде мужчина свою вину в происшествии категорически отрицал. Он заявил, что к моменту аварии уже протрезвел, а в происшествии виноват водитель «Алекса». Мол, он наехал на камень, после чего его машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. Но его слова были опровергнуты показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Не выручил обвиняемого даже его приятель. Он показал, что вместе с водителем «Хайлюкса» употреблял спиртное с рыбаками непосредственно перед ДТП, равно как и накануне вечером.
Рассмотрев все доводы сторон, Баргузинский районный суд признал водителя «Хайлюкса» виновным. Он получил 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также с мужчины в пользу пострадавших взыскали в общей сложности более 3,6 миллиона рублей материального и морального ущерба.
Не согласившись с приговором, мужчина обжаловал его в Верховном суде Бурятии. В жалобе он указал на многочисленные, по его мнению, нарушения, допущенные в ходе следствия и суда. Но все его доводы вышестоящая инстанция признала несостоятельными. Приговор был признан справедливым, а назначенное наказание – соразмерным содеянному.
Тогда осужденный, продолжая настаивать на своей невиновности, подал жалобу уже в Восьмой кассационный суд в Кемерово. В ней он просил признать приговор и апелляционное постановление ВС РБ «незаконными, необоснованными и подлежащими отмене в виду допущенных существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявших на исход дела». На днях кассационный суд рассмотрел жалобу, но оснований для отмены или изменения приговора не нашел.
ТегиДТП