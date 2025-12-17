Происшествия 17.12.2025 в 12:09

«Демонстративно распивал водку на фоне лежащих тел»

Шесть лет колонии получил житель Бурятии за жуткое ДТП с детьми
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Демонстративно распивал водку на фоне лежащих тел»
Фото: ГИБДД Бурятии
В Бурятии пьяный водитель, по вине которого были покалечены взрослые и несколько детей, получил 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он обязан выплатить пострадавшим 3,6 миллиона рублей.

Страшная авария произошла 31 августа 2024 года в Баргузинском районе между Уро и Шапеньково. Там на проселочной дороге лоб в лоб столкнулись «Тойота Хайлюкс» и «Тойота Алекс». 62-летний водитель внедорожника и его пассажир не пострадали. А вот в «Алексе» травмы получили все: водитель и его жена, которые ехали на передних сидениях, а также четверо детей, сидевших сзади. Самому младшему из них было 3 года, старшему - 17 лет.

Примечательно, что после аварии водитель внедорожника не поспешил оказывать помощь пострадавшим. Вместо этого мужчина принялся демонстративно распивать водку с приятелем.

«Водитель и пассажиры «Алекса» лежали на земле, водитель и пассажир автомашины «Хайлюкс» сидели на обочине проезжей части и распивали спиртное», - расскажет позже на суде инспектор ДПС, первым приехавший на место происшествия.

Всех пострадавших детей бортом санитарной авиации эвакуировали в ДРКБ. Двое из них попали в реанимацию, еще двое - в отделении травматологии. Также в больнице оказались и ехавшие в авто супруги.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Следствие пришло к выводу, что в аварии виноват водитель внедорожника. Именно он на своем автомобиле выехал на встречную полосу. К тому же, мужчина был сильно пьян. Выяснилось, что он употреблял спиртное и накануне, и в день аварии, а не только после нее.

На суде мужчина свою вину в происшествии категорически отрицал. Он заявил, что к моменту аварии уже протрезвел, а в происшествии виноват водитель «Алекса». Мол, он наехал на камень, после чего его машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. Но его слова были опровергнуты показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Не выручил обвиняемого даже его приятель. Он показал, что вместе с водителем «Хайлюкса» употреблял спиртное с рыбаками непосредственно перед ДТП, равно как и накануне вечером.

Рассмотрев все доводы сторон, Баргузинский районный суд признал водителя «Хайлюкса» виновным. Он получил 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также с мужчины в пользу пострадавших взыскали в общей сложности более 3,6 миллиона рублей материального и морального ущерба.

Не согласившись с приговором, мужчина обжаловал его в Верховном суде Бурятии. В жалобе он указал на многочисленные, по его мнению, нарушения, допущенные в ходе следствия и суда. Но все его доводы вышестоящая инстанция признала несостоятельными. Приговор был признан справедливым, а назначенное наказание – соразмерным содеянному.

Тогда осужденный, продолжая настаивать на своей невиновности, подал жалобу уже в Восьмой кассационный суд в Кемерово. В ней он просил признать приговор и апелляционное постановление ВС РБ «незаконными, необоснованными и подлежащими отмене в виду допущенных существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявших на исход дела». На днях кассационный суд рассмотрел жалобу, но оснований для отмены или изменения приговора не нашел. 
Теги
ДТП

Все новости

«Сказали: «Ты родила монстра»
17.12.2025 в 12:29
«Демонстративно распивал водку на фоне лежащих тел»
17.12.2025 в 12:09
В Бурятском театре оперы и балета сыграет четвероногий артист
17.12.2025 в 12:06
Дима Масленников снял фильм про бурятский «Перевал Дятлова»
17.12.2025 в 11:52
В райцентре в Бурятии не «вывезли» требования для ледовой горки
17.12.2025 в 11:17
Виноватыми в нехватке бензина в Бурятии оказались водители
17.12.2025 в 10:58
Этой зимой школьники Бурятии отдохнут 12 дней
17.12.2025 в 10:44
В Бурятии жене инвалида помогут с дровами
17.12.2025 в 10:30
В Улан-Удэ приедет легенда фигурного катания
17.12.2025 в 10:17
В колонию Бурятии въехал КамАЗ с телефонами в топливном баке
17.12.2025 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Бурятии произошло землетрясение в районе Максимихи
Подземные толчки зафиксировали в 25 километрах от села
17.12.2025 в 09:09
«Выпила самогонки и повезла ребенка домой»
Под Новосибирском женщина получила 9 лет колонии за сбитую насмерть семью
16.12.2025 в 15:03
Дело выжившего в море Михаила Пичугина рассмотрят в Улан-Удэ
Этого добилась мать мужчины
16.12.2025 в 09:40
Вечером в Улан-Удэ сбили 19-летнюю девушку
Иномарка наехала на нее на пешеходном переходе
16.12.2025 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru