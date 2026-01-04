Двое грабителей магазина пиротехники были пойманы охраной

Двое жителей поселка Ясногорска Оловяннинского района Забайкальского края настолько захотели отметить новогодние праздники с «огоньком», что пошли на разбойное нападение на продавца магазина пиротехники. Преступление произошло 2 января — угрожая пневматическим пистолетом, они похитили фейерверк стоимостью почти 4000 рублей. Об этом 3 января сообщается «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД Забайкалья.



Продавец нажал на тревожную кнопку и попытался остановить злоумышленников. Налетчиков на месте задержал экипаж вневедомственной охраны и передал прибывшим сотрудникам полиции.

Полицейские установили, что это двое ранее судимых местных жителей 36 и 18 лет. В пресс-службе отметили, что они не приходятся друг другу родственниками.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет. В общем «хорошо повеселились».