В Бурятии свора собак налетела на 8-летнюю девочку

Накануне в Гусиноозерске свора собак напала на 8-летнюю девочку. Все произошло возле местного Арбата. Видео появилось в соцсетях.

Школьница пыталась отбиться от псов рюкзаком и в какой-то момент упала. Но смогла быстро встать и отбежать в сторону. На помощь ребенку вовремя пришли сотрудники близлежащих магазинов.

В администрации Селенгинского района заявили, что они связались с родителями девочки. Утверждается, что она физически не пострадала, укуса не было.

«В медицинские учреждения не обращались, медицинская помощь не потребовалась. Ребёнок был напуган появлением собаки. Данное видео направлено в службу отлова для принятия мер в отношении именно этих собак. По ним передана ориентировка», - прокомментировали в райадминистрации.

Однако в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск» появилось сообщение якобы матери девочки:

«Укус был, и зафиксировано это всё в хирургическом отделении. Завтра заявление подам в администрацию».

Наличие безнадзорных собак в районе Арбата связывают с тем, что некоторые горожане их прикармливают. В администрации подчеркнули, что вчера отловщики собак там не обнаружили.

«В связи с тем, что подрядная организация приезжает с Джидинского района, следующий отлов приедет в воскресенье. Они еще раз отработают данную территорию», - заключили специалисты.