В Бурятии руководителя лесхоза заподозрили в подлоге

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении руководителя автономного учреждения «Буйский лесхоз». Он подозревается в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).Как рассказали в следственном ведомстве, в 2024 году в Буйский лесхоз поступил план на проведение санитарных рубок и очистку от сухостоя ряда лесных участков, поврежденных пожаром. При это некоторые из них уже были очищены местными жителями в процессе заготовки дров. Зная об этом, начальник лесхоза подписал три акта о выполненных работах, которые содержали заведомо ложные сведения об очистке этих участков, хотя фактически данные работы не выполнялись. На основании этих документов и табелей учета рабочего времени работникам лесхоза начислили и выплатили зарплату.Преступление выявили сотрудники УЭБ и ПК МВД Бурятии в ходе оперативно-разыскных мероприятий.«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.