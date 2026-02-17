Происшествия 17.02.2026 в 08:59

В Иркутске осудили банду автоподставщиков

Преступники покупали дешёвые японские иномарки и совершали искусственные ДТП
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
В Иркутске суд вынес приговор участникам крупной преступной группы, организованной уроженцем Азербайджана. В 2019 году данная группа из 39 человек занималась мошенничеством со страховыми выплатами, используя подержанные японские автомобили до 2010 года выпуска, сообщает объединённая пресс-служба судов Иркутской области.

Участники преступной схемы специально приобретали такие автомобили, после чего оформляли их на родственников и знакомых. Это позволяло получать наибольшие суммы страхового возмещения при инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

За вознаграждение в группу входили люди, которые выступали в качестве виновников подставных аварий. Такая схема приносила группировке значительный доход за счет обмана страховых компаний.

В ходе предварительного расследования подсудимый полностью признал свою вину, ходатайствовал о досудебном соглашении и активно сотрудничал со следствием. Кроме того, с него было взыскано более 5 млн рублей в пользу пострадавших страховых организаций.

В настоящее время уголовные дела в отношении лидера группировки и других участников остаются на стадии расследования или рассматриваются в суде. 
