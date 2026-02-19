Происшествия 19.02.2026 в 12:23
Житель Улан-Удэ лишился глаза возле кафе
Ничего не подозревающий мужчина внезапно получил удар бутылкой по голове
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который покалечил другого человека.
Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел 30 сентября 2025 года возле одного из городских кафе. Там у обвиняемого возник конфликт с посетителем заведения. В его ходе злоумышленник вооружился стеклянной бутылкой и пустил ее в дело. Однако, будучи сильно пьяным, мужчина перепутал своего обидчика с другим находившимся рядом человеком и со всей силы треснул того по голове.
Пострадавший получил контузию и полностью перестал видеть правым глазом. На нападавшего возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.
На суде злоумышленник частично признал вину. Он заявил, что не хотел причинять вред потерпевшему и извинился перед ним.
Суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу.
