Житель Улан-Удэ лишился глаза возле кафе

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который покалечил другого человека.Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел 30 сентября 2025 года возле одного из городских кафе. Там у обвиняемого возник конфликт с посетителем заведения. В его ходе злоумышленник вооружился стеклянной бутылкой и пустил ее в дело. Однако, будучи сильно пьяным, мужчина перепутал своего обидчика с другим находившимся рядом человеком и со всей силы треснул того по голове.Пострадавший получил контузию и полностью перестал видеть правым глазом. На нападавшего возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.На суде злоумышленник частично признал вину. Он заявил, что не хотел причинять вред потерпевшему и извинился перед ним.Суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу.