В Кяхте будут ремонтировать аварийный коллектор

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту публикации о проблемах с канализационной системой в городе Кяхта. В результате вмешательства надзорного ведомства эксплуатирующая организация приступила к закупке материалов для замены изношенной трубы, чтобы предотвратить попадание нечистот на почву.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что участок канализационного коллектора диаметром 400 мм и протяженностью более 210 метров находится в критическом состоянии. Трубопровод был проложен и введен в эксплуатацию еще в 1961 году. На сегодняшний день его фактический износ превышает 90%, что привело к возникновению аварийной ситуации.

Из-за ветхости инженерных сооружений сточные воды стали просачиваться на поверхность и протекать на рельеф местности, создавая угрозу загрязнения окружающей среды.

В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор внес представление генеральному директору организации, ответственной за эксплуатацию сетей, с требованием незамедлительно устранить нарушения закона. Кроме того, в отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов).