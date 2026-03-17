Происшествия 17.03.2026 в 12:14

Бывшего зампреда правительства Бурятии задержали в Москве

Дело в отношении Евгения Луковникова связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в Москве был задержан бывший зампред правительства Евгений Луковников. В ближайшее время его конвоируют в Улан-Удэ для проведения следственных действий. Об этом в соцсетях сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

«Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Конкретно с проведением субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди. О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить. Самый доверенный человек был. Я его сам из Москвы приглашал, как специалиста в строительстве», - рассказал о случившемся Алексей Цыденов.

Напомним, недавно Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск прокурора Бурятии об изменении формулировки увольнения Евгения Луковникова с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». 

Евгений Луковников занял должность зампреда правительства Бурятии в ноябре 2017 года. В декабре 2023 года его даже наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени. Однако в начале января 2024 года зампред неожиданно объявил об уходе с должности по собственному желанию. 

После отставки экс-зампред работал в коммерческих фирмах, в том числе советником в компании «Хотьковский автомост». Но этот период был недолгим. Уже в августе того же года стало известно, что господин Луковников возвращается на прежнее место. Главе Бурятии пришлось снова вносить его кандидатуру на утверждение в Хурал.

Летом 2025 года зампред вновь без объяснения причин объявил об увольнении по собственному желанию. По этому поводу он даже написал большой пост в соцсетях. При этом чиновник вступил в полемику с рядом телеграм-каналов, которые критиковали его работу.
