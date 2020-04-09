Житель Бурятии закопал украденный мотоцикл

Мужчина совершил преступление руками обманутых подростков





8 апреля в полицию Заиграевского района Бурятии обратился 41-летний житель села Старая Брянь. Мужчина заявил о краже из гаража мотоцикла «Кобра» стоимостью 35 тысяч рублей.

Как выяснилось, к краже оказался причастен 28-летний мужчина, живущий неподалеку. Он попросил двух подростков 13 и 15-лет забрать мотоцикл из гаража и прикатить к нему, сказав ребятам, что хозяин разрешил ему забрать байк для ремонта.





Затем, угрожая подросткам, что сообщит о них в полицию, злоумышленник заставил их разобрать похищенное по частям и закопать у себя в огороде.





Оперативники вышли на подозреваемого по следам протекторов от шин. Зайдя в ограду, они обнаружили свежеразрытую землю и лопату. Под давлением улик подозреваемый признался в совершении преступления и рассказал, что в дальнейшем планировал продать похищенное.





С несовершеннолетними и их родственниками проведена профилактическая беседа. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии