В Бурятии пожилой водитель скончался после ДТП

Он не справился с управлением и перевернулся





ДТП со смертельным исходом произошло вечером 27 мая на 63-м км автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан». 67-летний водитель автомобиля «Хендэ», ехавший со стороны Горячинска в направлении села Турунтаево, не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии