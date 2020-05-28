В Бурятии дело о смертельном ДТП с участием полицейского взяли под особый контроль

Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о результатах расследования громкого уголовного дела
Вчера в нашем выпуске газеты «Номер один», а также на сайте издания вышел материал о смертельном ДТП с участием сотрудника полиции. Родственники погибшего пассажира считают, что водителя - виновника аварии, сотрудника уголовного розыска, всячески пытались оправдать, подтасовывая факты и обстоятельства произошедшего. Дошло до того, что именно погибшего чуть было не сделали виноватым в произошедшем ДТП. Подробнее читайте здесь.
Наша публикация привлекла внимание председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
«На сайте одного из региональных средств массовой информации опубликован материал о смертельном ДТП с участием сотрудника полиции в Республике Бурятия. Родственники критически оценивают работу следствия и предполагают, что расследование уголовного дела затягивается. В СУ СК России по Республике Бурятия расследование продолжается, для окончания следствия необходимо получить ряд заключений по ранее назначенным судебным экспертизам. Дальнейшее расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Республике Бурятия поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - написано на сайте федерального силового ведомства.
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