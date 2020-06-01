В Бурятии пьяный мужчина подстрелил двух человек

В их числе подросток, который получил ранение в грудь и лишился пальца





29 мая в Муйскую центральную районную больницу был доставлен 17-летний подросток с огнестрельным ранением груди и правой кисти. В лечебном учреждении ему оказана своевременная медицинская помощь, благодаря которой удалось сохранить жизнь потерпевшего.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 29 мая обвиняемый приехал на оборудованный для отдыха участок берега реки Муя, расположенный на территории поселка Таксимо. Там находилась компания подростков, которые отмечали 18-летие одного из них. Мужчина присоединился к молодым людям и вместе с ними стал употреблять спиртное напитки.







По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах применения им огнестрельного оружия.Вечером между обвиняемым и одним из подростков произошла ссора, переросшая в потасовку, после которой мужчина сел в свой автомобиль и уехал. На помощь он позвал двух приятелей, вместе с которыми вернулся к месту происшествия и стал выяснять отношения с молодыми людьми. Однако разговор вновь перерос в потасовку и обвиняемый укрылся в машине.К нему подошел один из подростков и стал уговаривать, чтобы мужчина уехал и не мешал им отдыхать. Вместо этого злоумышленник схватил находившееся в автомобиле ружье, которое нацелил в несовершеннолетнего. Молодой человек попытался рукой отвести дуло от своей груди. В этот момент мужчина выстрелил и ранил потерпевшего. Также часть дробового заряда попала в предплечье находившегося неподалеку приятеля обвиняемого, который приехал с ним на помощь. После выстрела мужчина на своем автомобиле скрылся с места происшествия и позже выкинул ружье в реку. Однако вскоре он был задержан, а орудие преступление – найдено в указанном им месте на дне реки.По информации «Номер один», пострадавший парень получил огнестрельное ранение грудной клетки и травматическую ампутацию указательного пальца правой руки. У мужчина, который стоял рядом с ним, дробью прострелено левое предплечье.Известно, что в 2003 году обвиняемый получил 7 лет колонии за причинение смерти человеку и через пять лет вышел по УДО. Мужчина характеризуется посредственно, работает помощником машиниста в локомотивном депо на железной дороге. У него есть жена и ребенок.В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в покушении на убийство, решается вопрос о заключении его под стражу.Фото: Следственный комитет Бурятии