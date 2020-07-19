Житель Бурятии выращивал наркотики в теплице

Мужчина был задержан полицейскими в рамках операции "Мак"

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли мак у 53-летнего жителя Советского района Улан-Удэ. Ранее судимый, нигде не работающий гражданин был задержан полицейскими в рамках операции «Мак». Сотрудники полиции обнаружили 77 кустов растительного мака. Он, напомним, является наркосодержащим растением. Мужчина культивировал наркотик на своем участке."В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до восьми лет", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии