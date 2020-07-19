Житель Бурятии выращивал наркотики в теплице

Мужчина был задержан полицейскими в рамках операции "Мак"
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли мак у 53-летнего жителя Советского района Улан-Удэ. Ранее судимый, нигде не работающий гражданин был задержан полицейскими в рамках операции «Мак». Сотрудники полиции обнаружили 77 кустов растительного мака. Он, напомним, является наркосодержащим растением. Мужчина культивировал наркотик на своем участке.
"В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до восьми лет", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полиция напоминает, что об известных Вам фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.
Фото: пресс-служба МВД по Бурятии
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