В Бурятии бедняков инструктируют по пожарной безопасности

В Гусиноозерске сотрудники МЧС обошли восемь семей
Специалисты ОНДПР Селенгинского района совместно с районным инспектором ПДН ОМВД провели профилактический рейд в г. Гусиноозерк. Было охвачено 8 семей находящихся в трудном социальном положении, проведен инструктаж по пожарной безопасности с 14 местными жителями.
6 августа сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности и специалистами государственной противопожарной службы республики проведено 500 подворовых обходов. Проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности с 685 гражданами, распространено 1044 материала наглядной агитации.
Главное управление МЧС России по РБ, напоминает, что в целях недопущения и предотвращения возможных пожаров, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
- не оставляйте детей без присмотра,
- храните спички в недоступном для детей месте,
-не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции,
-не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а так же при отсутствии и неисправности терморегуляторов,
-не используйте нестандартные(самодельные) электронагревательные приборы,
- не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
Фото: pixabay.com
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