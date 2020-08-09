В Бурятии бедняков инструктируют по пожарной безопасности

В Гусиноозерске сотрудники МЧС обошли восемь семей



Специалисты ОНДПР Селенгинского района совместно с районным инспектором ПДН ОМВД провели профилактический рейд в г. Гусиноозерк. Было охвачено 8 семей находящихся в трудном социальном положении, проведен инструктаж по пожарной безопасности с 14 местными жителями.



6 августа сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности и специалистами государственной противопожарной службы республики проведено 500 подворовых обходов. Проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности с 685 гражданами, распространено 1044 материала наглядной агитации.



Главное управление МЧС России по РБ, напоминает, что в целях недопущения и предотвращения возможных пожаров, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:



- не оставляйте детей без присмотра,



- храните спички в недоступном для детей месте,



-не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции,



-не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а так же при отсутствии и неисправности терморегуляторов,



-не используйте нестандартные(самодельные) электронагревательные приборы,



- не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями.



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