В Улан-Удэ грабитель ударил женщину и отобрал у нее телефон

Злоумышленника нашли росгвардейцы
В правоохранительные органы Улан-Удэ поступило сообщение от женщины о совершенном грабеже. Потерпевшая рассказала, что на улице Оцимика мужчина ударил ее по лицу, отобрал телефон и скрылся. Ориентировка на подозреваемого поступила всем наружным нарядам.
Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии приступила к обследованию территории около пешеходного моста через реку Уда. Проезжая вдоль берега, правоохранители заметили схожего с ориентировкой мужчину, который заходил во двор частного жилого дома. Его задержали и доставили в полицию.
Потерпевшая опознала обидчика, кроме того, у него обнаружили похищенный телефон. По факту грабежа в отношении 33-летнего улан-удэнца возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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