В Улан-Удэ грабитель ударил женщину и отобрал у нее телефон

Злоумышленника нашли росгвардейцы





В правоохранительные органы Улан-Удэ поступило сообщение от женщины о совершенном грабеже. Потерпевшая рассказала, что на улице Оцимика мужчина ударил ее по лицу, отобрал телефон и скрылся. Ориентировка на подозреваемого поступила всем наружным нарядам.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии приступила к обследованию территории около пешеходного моста через реку Уда. Проезжая вдоль берега, правоохранители заметили схожего с ориентировкой мужчину, который заходил во двор частного жилого дома. Его задержали и доставили в полицию.Потерпевшая опознала обидчика, кроме того, у него обнаружили похищенный телефон. По факту грабежа в отношении 33-летнего улан-удэнца возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии