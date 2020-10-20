В Бурятии появилось видео спасения тонущего мужчины

Пострадавший плыл в ледяной воде, зацепившись за перевернутую лодку





В Республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили некоторые детали происшествия, случившегося вчера на реке Селенга у села Татаурово . Напомним, там затонула лодка с двумя людьми. Однако в ней находились не подростки, как сообщалось ранее, а взрослые мужчины.

Одного из них спасли очевидцы происшествия. Они заметили мужчину, цеплявшегося за перевернутую лодку, подплыли к нему и вытащили на борт. Второй мужчина утонул. Его тело сейчас ищут спасатели.









Видео: предоставлено Республиканским агентством ГО и ЧС