20.10.2020
В Бурятии появилось видео спасения тонущего мужчины

В Бурятии появилось видео спасения тонущего мужчины

Пострадавший плыл в ледяной воде, зацепившись за перевернутую лодку

В Республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили некоторые детали происшествия, случившегося вчера на реке Селенга у села Татаурово. Напомним, там затонула лодка с двумя людьми. Однако в ней находились не подростки, как сообщалось ранее, а взрослые мужчины.

Одного из них спасли очевидцы происшествия. Они заметили мужчину, цеплявшегося за перевернутую лодку, подплыли к нему и вытащили на борт. Второй мужчина утонул. Его тело сейчас ищут спасатели.



Видео: предоставлено Республиканским агентством ГО и ЧС
несчастный случай
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