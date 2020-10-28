В Бурятии разыскивают мужчину на автомобиле без номеров

Особая примета пропавшего – шрам на мизинце





В Бурятии полицейские разыскивают 44-летнего жителя села Нижняя Иволга Бэлигто Шагдурова. Ночью 22 октября мужчина уехал на автомашине от родственника, проживающего в Улан-Удэ, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Пропавший уехал на автомобиле «Тойота Камри», 2002 года выпуска, серебристого цвета, без государственных номеров.

Приметы: азиатской внешности, на вид 45-48 лет, плотного телосложения, рост около 170-175 см, волосы короткие черные, с проседью, глаза карие.





Является уроженцем села Санага Закаменского района.Особые приметы: на левой руке шрам от основания мизинца до кисти.Был одет: куртка короткая черного цвета, брюки серые, кофта красного цвета с белыми полосами на рукавах, полуботинки черные на шнурках.При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (9025) 63-44-31, 8 (983) 533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).