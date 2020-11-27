Жителя Улан-Удэ будут судить за убийство друга в День Победы

Кровавая ссора произошла на фоне распития алкоголя





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вечером 9 мая во время застолья между обвиняемым и его 60-летним другом из-за незначительного повода произошла ссора. В ее ходе мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес им множество ударов в грудь потерпевшему. После расправы злоумышленник вызвал на такси и уехал к своей знакомой.На следующее утро на лестничной площадке возле квартиры соседи увидели следы, похожие на кровь. Зайдя в открытую дверь квартиры, они обнаружили тело мужчины, после чего вызвали полицию.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»