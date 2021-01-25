В Бурятии завуч за взятку изготовила фиктивный диплом

Незаконно полученные деньги ей придется вернуть







В июле 2020 года Кяхтинский райсуд осудил заведующую учебной частью одного из образовательных учреждений района. Женщина за взятку изготовила фиктивный диплом о среднем профессиональном образовании местному жителю.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, согласно гражданскому законодательству сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной.В этой связи прокурор обратился в суд с иском о признании сделки в виде взятки ничтожной и взыскании с виновного лица 16 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил.Фото: «Номер один»