Пятеро жителей Бурятии пострадали в ДТП

В Кяхтинском районе автомобиль с пассажирами вылетел с трассы
В Кяхтинском районе Бурятии произошла авария. По предварительной информации пострадали пять человек.
- На момент аварии в автомобиле находились пятеро мужчин. По предварительной информации, водитель 2000 года рождения не справился с управлением, машина опрокинулась, - сообщили в ГИБДД Бурятии
В результате ДТП автомобиль вылетел с дороги.
Обстоятельства уточняются.
фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?