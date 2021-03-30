30.03.2021
Пятеро жителей Бурятии пострадали в ДТП

Пятеро жителей Бурятии пострадали в ДТП

В Кяхтинском районе автомобиль с пассажирами вылетел с трассы

В Кяхтинском районе Бурятии произошла авария. По предварительной информации пострадали пять человек.

- На момент аварии в автомобиле находились пятеро мужчин. По предварительной информации, водитель 2000 года рождения не справился с управлением, машина опрокинулась, - сообщили в ГИБДД Бурятии

В результате  ДТП автомобиль вылетел с дороги.

Обстоятельства уточняются.


фото: pixabay.com
ДТП кяхтинский район
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