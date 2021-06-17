Вячеслав Дамдинцурунов: работы в Бичуре после паводка хватит на всех

Министр спорта Бурятии посетил пострадавший от подтопления район



Вячеслав Дамдинцурунов не исключил обращения к полпреду Президента России в ДФО Юрию Трутневу в связи с острой паводковой ситуацией в Бурятии. По мнению министра спорта и молодежной политики Бурятии, необходимо добиться включения вопроса о паводках в протокол поручений полпреда.



Вячеслав Дамдинцурунов сегодня внепланово посетил Бичурский район, где организовал волонтеров для помощи пострадавшему районному центру. Перед этим, вчера, министр выступил с обращением в соцсетях:



- Сразу в нескольких районах Бурятии назрела острая паводковая ситуация. Подтоплены несколько сел и поселков. Вода подступает к домам. Под угрозой десятки населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Кяхтинском и Бичурском районах. Есть большой риск, что большая вода может прийти в Улан-Удэ. Завтра, 17 июня мы с группой единомышленников работаем в селе Бичура. Приглашаю принять участие в этой важной миссии - работы хватит на всех.



А уже сегодняшним утром в Бичуре глава района Василий Смолин объявлял десяткам добровольцев задачи:



- Сегодня аварийно-восстановительные работы и ликвидация чрезвычайной ситуации в Бичуре продолжаются. Волонтеры распределяются на участки прорыва дамбы. Работа очень сложная, прошу всех соблюдать меры предосторожности. Строго выполнять указания старших по группам.



Одним из старших в группах стал министр Вячеслав Дамдинцурунов. Он трудился на засыпке дамбы на бичурской улице Ленина. Глава Бичурского района, тем временем объяснял масштабы восстановительных работ:



- Работает 16 единиц техники. Производится отсыпка в подворьях, откачка воды. Организован подвоз питьевой воды. Открыта “горячая линия”.



Кроме земляных работ по восстановлению дамбы и систем водоотведения, волонтеры также будут помогать пострадавшим жителям. Одиноким пенсионерам требуется восстановление изгородей, замена столбов, очистка подъездов ко дворам.



Бичурцы выражают признательность за помощь, которая пришла от министра. Руководитель волонтёрского движения в Бичурском районе Вера Борисова:



- Хочу поблагодарить Вячеслава Анатольевича Дамдинцурунова от имени бичурцев. Положение у нас по-настоящему непростое, и он очень вовремя выступил с инициативой, объявил сбор волонтеров. Отдельное спасибо надо сказать и всем тем, кто откликнулись. Приятно видеть, сколько нашлось неравнодушных людей. В волонтеры идут самые активные, те, кому не все равно что происходит в республике. Волонтеры – большая общественная сила. Мы готовы к решению и более важных задач.



Между тем Вячеслав Дамдинцурунов настроен обратиться к полпреду Президента России в ДФО Юрию Трутневу:



- 24 июня в Бурятию приезжает полпред в ДФО Юрий Трутнев. Надо постараться успеть подготовить список проблемных вопросов, связанных с паводками по всем районам Бурятии, для дальнейшего внесения в протокол поручений полпреда. Я сегодня переговорю с министром природных ресурсов Бурятии. При грамотной организации мы можем предотвращать многомиллионные ущербы от грядущих паводков.



