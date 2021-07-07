В Бурятии меняется власть в Тарбагатайском районе

Занимавшая пост главы Светлана Шабаршова досрочно сложила полномочия



В Тарбагатайском районе Светлана Шабаршова досрочно ушла с поста главы муниципалитета. Ее отставку принял районный совет депутатов 5 июля. «Прекратить досрочно полномочия главы МО «Тарбагатайский район» Шабаршовой Светланы Юрьевны с 8 июля 2021 года», сообщает формулировку «Тарбагатай-инфо 24/7»



Светлана Шабаршова покинула свой пост добровольно. С 8 июля, до вступления в должность вновь избранного главы, полномочия главы района осуществляет первый замруководителя администрации Тарбагатайского района Владимир Смолин.







При этом, по Тарбагатайскому району распространилась информация, что, если произойдет отставка Светланы Шабаршовой, то новым руководителем района может стать «человек из Улан-Удэ». Не исключено, что основным кандидатом может являться Владимир Смолин.





фото: пресс-служба Правительства РБ В Тарбагатайском районе Светлана Шабаршова досрочно ушла с поста главы муниципалитета. Ее отставку принял районный совет депутатов 5 июля. «Прекратить досрочно полномочия главы МО «Тарбагатайский район» Шабаршовой Светланы Юрьевны с 8 июля 2021 года», сообщает формулировку «Тарбагатай-инфо 24/7»Светлана Шабаршова покинула свой пост добровольно. С 8 июля, до вступления в должность вновь избранного главы, полномочия главы района осуществляет первый замруководителя администрации Тарбагатайского района Владимир Смолин. Напомним , еще в июне в администрации Тарбагатайского района нашему изданию сообщили, что Светлана Шабаршова до 1 июля останется на прежнем месте, но не прояснили, продолжит ли она работу после. Отметим, Светлана Шабаршова избиралась не на всенародных выборах, а по новой схеме, которая активно продвигается в районах Бурятии. Конкурсная комиссия проводит предварительный отбор кандидатов, самые лучшие претенденты потом рекомендуются для рассмотрения на сессии райсовета. Решение выносят его депутаты.При этом, по Тарбагатайскому району распространилась информация, что, если произойдет отставка Светланы Шабаршовой, то новым руководителем района может стать «человек из Улан-Удэ». Не исключено, что основным кандидатом может являться Владимир Смолин.фото: пресс-служба Правительства РБ

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