Наталье Тумуреевой ищут замену

На ее должность формируют кадровый резерв



В правительстве Бурятии подвели итоги первого этапа конкурса на формирование кадрового резерва для замещения должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РБ - председателя Комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Ко второму этапу конкурса, который пройдет 2 сентября в виде тестирования и собеседования, допущены 4 претендента.

В их числе начальник отдела контрактной службы и государственных закупок Минприроды РБ Цырен Бальжиров, главный эколог ООО «ЭкоАльянс» Юлия Машанова,

замначальника отдела государственного экологического, геологического и водного контроля и надзора Бурприроднадзора Андрей Посохов и Павел Седельников, должность которого выяснить не удалось.



Напомним, должность, на которую сейчас формируют кадровый резерв, не вакантна. С лета 2019 года



За два года работы Натальи Тумуреевой в министерстве сменились три руководителя. Свою карьеру в правительстве эколог начала еще при Вадиме Канторе, а затем сработалась с новым министром Алексеем Хандархаевым. Тот, правда, руководил министерством всего чуть более года, после чего ушел в отставку. В марте этого года министром природных ресурсов



Означает ли формирование кадрового резерва скорую отставку Натальи Тумуреевой, пока не известно. Однако, по неофициальной информации, между ней и новым министром сложились достаточно напряженные отношения.



Фото: «Номер один»



В их числе начальник отдела контрактной службы и государственных закупок Минприроды РБ Цырен Бальжиров, главный эколог ООО «ЭкоАльянс» Юлия Машанова,замначальника отдела государственного экологического, геологического и водного контроля и надзора Бурприроднадзора Андрей Посохов и Павел Седельников, должность которого выяснить не удалось.Напомним, должность, на которую сейчас формируют кадровый резерв, не вакантна. С лета 2019 года ее занимает экс-лидер бурятского отделения партии «Яблоко», известный в республике эколог Наталья Тумуреева. На этот пост ее пригласил лично глава Бурятии Алексей Цыденов, разместив предложение на своей странице в Facebook.За два года работы Натальи Тумуреевой в министерстве сменились три руководителя. Свою карьеру в правительстве эколог начала еще при Вадиме Канторе, а затем сработалась с новым министром Алексеем Хандархаевым. Тот, правда, руководил министерством всего чуть более года, после чего ушел в отставку. В марте этого года министром природных ресурсов стал Сергей Матвеев . После его прихода министерство покинула замминистра Марина Капустина – ее сократили вместе с занимаемой должностью. А новым замом Сергея Матвеева стал Антон Будунов Означает ли формирование кадрового резерва скорую отставку Натальи Тумуреевой, пока не известно. Однако, по неофициальной информации, между ней и новым министром сложились достаточно напряженные отношения.Фото: «Номер один»

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