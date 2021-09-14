Жаргала Цыбикова хотят выгнать из горсовета Улан-Удэ

Находящийся под следствием депутат утратил доверие своих коллег
На официальном сайте горсовета Улан-Удэ появился проект решения о досрочном прекращении полномочий депутата Жаргала Цыбикова в связи с утратой доверия.
Как сказано в тексте документа, решение будет принято на основании информации прокурора Бурятии, федерального закона «О противодействии коррупции», закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и устава города Улан-Удэ.
Когда документ будет вынесен на голосование, пока неизвестно. Возможно, его примут уже на ближайшей сессии горсовета.
Напомним, депутат горсовета, директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков с января этого года находится в СИЗО. Его обвиняют по четырем статьям УК РФ: превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении в крупном размере и мошенничестве.
Примечательно, что еще весной этого года депутаты горсовета направили коллективное письмо председателю Верховного суда Бурятии Альбине Кирилловой, в котором просили смягчить меру пресечения своему коллеге.
Как следовало из письма, народные избранники полагают, что основанием для выпуска Жаргала Цыбикова из СИЗО является состояние его здоровья, хотя при этом никакие болезни не назывались. А также то, что директор «Водоканала» является депутатом уже трех созывов и зарекомендовал себя ответственным народным избраником, «знающим и решающим проблемы жителей города» и проводящим большую работу на округе.
Фото: «Номер один»
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