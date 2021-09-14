Жаргала Цыбикова хотят выгнать из горсовета Улан-Удэ

Находящийся под следствием депутат утратил доверие своих коллег



На официальном сайте горсовета Улан-Удэ появился проект решения о досрочном прекращении полномочий депутата Жаргала Цыбикова в связи с утратой доверия.

Как сказано в тексте документа, решение будет принято на основании информации прокурора Бурятии, федерального закона «О противодействии коррупции», закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и устава города Улан-Удэ.



Когда документ будет вынесен на голосование, пока неизвестно. Возможно, его примут уже на ближайшей сессии горсовета.



Напомним, депутат горсовета, директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков с января этого года находится в СИЗО. Его обвиняют



Примечательно, что еще весной этого года депутаты горсовета направили коллективное письмо председателю Верховного суда Бурятии Альбине Кирилловой, в котором просили смягчить меру пресечения своему коллеге.



Как



Фото: «Номер один» Как сказано в тексте документа, решение будет принято на основании информации прокурора Бурятии, федерального закона «О противодействии коррупции», закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и устава города Улан-Удэ.Когда документ будет вынесен на голосование, пока неизвестно. Возможно, его примут уже на ближайшей сессии горсовета.Напомним, депутат горсовета, директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков с января этого года находится в СИЗО. Его обвиняют по четырем статьям УК РФ: превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении в крупном размере и мошенничестве.Примечательно, что еще весной этого года депутаты горсовета направили коллективное письмо председателю Верховного суда Бурятии Альбине Кирилловой, в котором просили смягчить меру пресечения своему коллеге.Как следовало из письма , народные избранники полагают, что основанием для выпуска Жаргала Цыбикова из СИЗО является состояние его здоровья, хотя при этом никакие болезни не назывались. А также то, что директор «Водоканала» является депутатом уже трех созывов и зарекомендовал себя ответственным народным избраником, «знающим и решающим проблемы жителей города» и проводящим большую работу на округе.Фото: «Номер один»

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