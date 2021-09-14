В столице Бурятии планируют возвести площадку для утилизации опасных отходов

На заседании депутатов Горсовета подняли вопрос о выделении земли для потенциального инвестора







Сегодня в Улан-Удэ прошло заседание Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию. На встрече обсудили ряд вопросов, касательно внесения изменений в Генеральный план городского округа, а также в правила землепользования и застройки. В частности, речь зашла об оформлении земель горожан, находящихся в районе Улан-Удэнского аэропорта – зоне с особыми условиями использования. Сейчас множество участков в этой местности находятся в статусе самоволок, так как нет возможности узаконить свои территории.



- Приаэродромная территория входит в зону с особыми условиями. В июне вышел федеральный закон, произошли изменения. Сейчас наши жители могут официально оформить свои дома – ранее зона с особыми условиями не давала возможностей это сделать. Первое рассмотрение было предварительным, завтра на заседании комитетов будем подробнее изучать вопрос и разбираться, на каких территориях можно будет оформить земельные участки. Мы будем делать все, чтобы наши жители смогли оформить свои земли, - рассказал председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев.



Кроме того, на заседании подняли вопрос о выделении земельного участка для деятельности по обезвреживанию опасных отходов. Предварительно, предприятие предлагают разместить в микрорайоне Энергетик, на территориях ТЭЦ-2.



- На данной территории планируется размещение площадки по обезвреживанию отходов, которые не являются объектами капитального строительства, а строительство зданий инженерных сетей не предусмотрено. Воздействие на атмосферу и поверхностные водотоки отсутствует, в связи с отсутствием сбросов. Планируется бетонное покрытие площадки, исключающее воздействие отходов на подземные воды. Размещение площадки для обезвреживания отходов не влечет за собой изменений в организацию улично-дорожной сети в рассматриваемом участке, - рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.



Решается вопрос о выделении определенного участка, на котором инвестор смог бы осуществлять эту деятельность.



- Сегодня мы предварительно рассмотрели этот вопрос, мы понимаем, что такая деятельность в целом необходима и интересна. Тем более, что он использует биологические способы уничтожения отходов. На завтра мы вынесли вопрос на совместное заседание комитетов. Мы детально рассмотрим санитарно-эпидемиологическое заключение, конкретно на этот земельный участок, убедимся в том, что данный земельный участок окружающим и прилегающим каким-то территориям не будет вреден, тогда решение будет принято. На сегодняшний день вопрос был рассмотрен предварительно, - пояснил зам.председателя Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Анатолий Сахнов.







фото: "Номер один"

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.