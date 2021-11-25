Председатель Народного Хурала принял участие в фестивале ТОСов Бурятии

ТОСовское движение в республике вышло на новый уровень, уверен Владимир Павлов





В Улан-Удэ состоялся второй онлайн фестиваль территориального общественного самоуправления Бурятии. На нем ТОСовцы вместе с представителями органов власти республики обсудили достижения, проблемы и перспективы развития этого движения.

По словам председателя Народного Хурала Владимира Палова, ТОСовское движение в республике за последние годы вышло на новый уровень.- Об этом свидетельствует количество ТОСов, которое увеличивается с каждым годом и на сегодняшний день составляет более 2200 Увеличивается объём работ, качество работ, - говорил Владимир Павлов на пленарном заседании фестиваля. - Это говорит о том, что это направление очень правильное. Оно себя уже зарекомендовало и твердо стоит на ногах. Конечно, нам нужно дальше над этим направлением работать и развивать его.Председатель Хурала отметил, что немалый вклад в развитие ТОСовского движения вносит Совет представительных органов при Народном Хурале, который объединяет депутатов трех уровней: республиканского, районного и поселенческого.- Регулярно на заседаниях мы рассматриваем вопросы поддержки и развития ТОСовского движения. У нас были и выездные заседания в районах. Мы выносим определённые решения, рекомендации правительству и Народному Хуралу, которые выполняются. В том числе и по финансированию, - сказал Владимир Павлов.Кроме того, для развития этого движения в Бурятии создана и законодательная база. Так, в 2018 году в Народный Хурал был внесен закон о поддержке территориального общественного самоуправления.- Принятие данного закона говорит о том, что органы государственной власти очень серьезно относится к ТОСовскому движению. И это подтверждает, что ТОСовское движение имеет очень большие перспективы, - заключил председатель Хурала.На последней сессии Народного Хурала депутаты утвердили увеличение финансирования фонда развития ТОСов до 70 млн рублей.- 17 декабря у нас пройдет очередная сессия, на которой будет принят закон о республиканском бюджете во втором чтении. И я уверен, что эта сумма не изменится, по крайней мере в меньшую сторону. Это даст возможность ТОСовскому движению и дальше развиваться. Ведь это благотворно сказывается на развитии сельских территорий, решении сельских проблем, - отметил Владимир Павлов.Также в заседании принял участие и глава республики Алексей Цыденов, который обратил внимание на вклад в развитие Бурятии, который вносят ТОСовцы.- Строятся мосты, ФАПы, начальные школы, храмы, библиотеки, борцовские юрты. Места, где люди старшего поколения собирается и занимаются творчеством, - перечислял Алексей Цыденов. - Искренне вас благодарю, снимаю шляпу, низкий поклон. Потому такого ТОСовского движения в России больше нет нигде.В конце заседания Алексей Цыденов и Владимир Павлов приняли участие в награждении самых активных ТОСовцев нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления Республики Бурятия», который был учрежден в марте прошлого года.Фото: «Номер один»