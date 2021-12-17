Копка могил как достижение: в Хурале раскритиковали инвестиционную политику Бурятии

Новый закон об инвестиционной деятельности вызвал споры среди депутатов





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели новый закон об инвестиционной деятельности. По словам председателя экономического комитета парламента Анатолия Кушнарева, он заменит закон от 2009 года, который морально устарел.

- Данный закон крайне необходим, он базовый, - говорил депутат. - Он направлен на повышение инвестиционной привлекательности Бурятии.Впрочем, многие депутаты выступили с критическими замечаниями как в отношении законопроекта, так и в целом инвестиционной политики, реализуемой в Бурятии. Например, Игорь Бобков и Баир Цыренов обратили внимание на множество замечаний и огромное количество поправок. Впрочем, Анатолий Кушнарев заверил, что все эти моменты уже урегулированы.Нашлись у парламентариев вопросы и по отдельным направлениям инвестиционной деятельности. Например, Валерий Цыремпилов обратил внимание на то, что поддерживать надо не только крупных инвесторов, но и мелкий бизнес. И привел в пример развивающееся фермерское хозяйство в одном из районов, которому минсельхоз отказал в поддержке.Зашла речь и про предыдущие достижения в части привлечения инвестиций. Депутаты обратили внимание на множество крупных проектов, которые были ранее заявлены, однако до сих пор не реализованы, даже несмотря на сотни миллионов затраченных из бюджета средств. Впрочем, министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова проявила в этом плане оптимизм.- Все инвестпроекты, которые были озвучены, они в стадии реализации, - заявила она, добавив, что многие из них были приостановлены из-за пандемии.В целом же, по ее словам, в Бурятии в последние годы происходит рост инвестиций и есть определенные достижения.Однако депутат Анатолий Ковалев усомнился в том, что о некоторых из этих достижений следует говорит.- Если мы будем говорить, что основным достижением инвестиционной деятельности стало строительство крематория, а также в рамках этого мероприятия проводился профессиональный конкурс копателей могил – мне кажется, несуразно приводить в пример такие достижения, - заявил он.В итоге депутаты все же поддержали закон, но с условием, что его исполнение будет находиться на постоянном контроле.Фото: «Номер один»