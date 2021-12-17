Власти Бурятии потратят больше 5 млн рублей на книгу про развитие республики

Депутата Хурала крайне удивили такие расходы





Вопрос о странной статье расходов подняла на сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Оксана Бухольцева.

- Меня очень интересует одна сумма в 5 млн 510 тысяч рублей на издание книги по истории социально-экономического развития Республики Бурятия с 1923 по 2023 год. Зная, что тираж всего 100 экземпляров, сумма в 5,5 млн вызывает вопросы. Извините, у нас на ПСД иногда денег не хватает, а мы министерству экономики делаем такие подарки. Что это за такая книга? И если информация, которую представили на рабочей группе верна, и тираж действительно 100 экземпляров, то что это за сумма, – вопрошала она.По словам министра экономики Екатерины Кочетовой, у депутата оказались неверные сведения – тираж книги будет не 100, а 1000 экземпляров. Однако сам факт того, что власть выпускает книгу о социально-экономическом развитии Бурятии за 5 с лишним млн рублей, чиновница считает вполне уместным.- Это история про социально экономическое развитие Бурятии за столетний период – в цифрах, фактах, иллюстрированное издание. Которое будет не только в бумажном издании, но еще и в цифровом, - ответила министр.Фото: pixabay.com