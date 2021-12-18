В Бурятии министры «объедали» подчиненных

Некрасивая история вскрылась на сессии Хурала





При обсуждении бюджета-2022 на прошедшей сессии Хурала Бурятии одним из самых обсуждаемых вопросов было повышение зарплат чиновникам. Как рассказал министр финансов Георгий Мадаев, повышение планируется по трем уровням власти: это службы, агентства и управления (повышение на 10%); министерства (6-8%); администрация правительства и аппарат Хурала (4%).

Депутаты отреагировали на подобные нововведения по-разному. Большинство поддержало инициативу, но были и вопросы к механизму ее реализации. Например, депутат Игорь Бобков рассказал про заключение аудиторов, в котором написано, что в министерствах и ведомствах часто происходит распределение дополнительных финансовых потоков в пользу руководства.- Рядовые сотрудники этого увеличения не видят. То есть руководство министерств и ведомств эти премии забирают себе, - рассказал депутат. - Подобную тенденцию начинайте искоренять. Иначе потом у вас работать будет некому кроме министров, которые тоже часто меняются.Ответить на этот вопрос взялся первый зампред правительства Всеволод Мухин. По его словам, такие факты действительно были. И руководители министерств забирали себе экономию бюджетных средств в виде премии. Однако это единичные случаи и с каждым из них разбирались индивидуально.Другие депутаты, наоборот, очень поддерживали эту инициативу, а некоторые вообще предлагали выделить еще больше средств на повышение зарплат, особенно для мелких чиновников на селе.- Вопрос очень острый. Даже если мы на 10% зарплату поднимаем, она не поднимается выше 30 тысяч, - говорил Баир Гармаев. - В северных районах ситуация такая, что на 26 тысяч никто не идет работать. При этом главы районов зарплаты получают приличные, в пределах 100 тысяч рублей, а до зарплат подчиненных у них руки не доходят.Впрочем, пока решили остановиться на запланированных значениях, с оговоркой, что работа в этом направлении продолжится.Фото: «Номер один»