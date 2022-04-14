В Хурале Бурятии начали рассматривать кандидатов в Общественную палату

В нынешнем году заканчивается срок полномочий Общественной палаты Республики Бурятия III созыва. Этот созыв начал работу летом 2019 года, а согласно республиканского закона, каждый созыв действует три года.«Одна треть состава Общественной палаты формируется по предложению Народного Хурала. Вторая треть – от главы Республики Бурятия. Заключительная треть – от общественных организаций», - сообщил председатель комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктор Малышенко.Кандидаты, которые претендуют на право стать членами палаты по квоте Хурала, составляющей 14 человек, были предварительно рассмотрены на заседании данного комитета. Их выдвинули различные некоммерческие организации, зарегистрированные на территории республики. Документы на всех поступили в установленный срок.«Окончательное решение будет приниматься на сессии Народного Хурала по итогам голосования. Общественная палата является одним из институтов развития гражданского общества и, в том числе, занимается общественной экспертизой законопроектов, вносимых органами местного самоуправления, депутатами Хурала», - пояснил Виктор Малышенко.Напомним, в целом, палата состоит из 42 членов.Комитет, возглавляемый Виктором Малышенко, рассмотрел практически всех претендентов на 14 мест в Общественной палате (некоторые отсутствовали по уважительным причинам - кто-то уехал волонтером на Донбасс, кто-то был в командировке в другом регионе РФ, кто-то болел).Среди претендентов как новички, так и те, кто уже работает в палате.В числе претендентов такие люди, как Баир Бальжиров, выдвинутый Медицинской палатой Республики Бурятия, Зинаида Брюханова от детского оздоровительного центра иппотерапии и верховой езды, Надежда Жарникова, выдвинутая Союзом промышленников и предпринимателей РБ. Выдвинута также Ольга Лоцман - от организации «Женщины Бурятии», Сергей Петров – от общества культуры семейских, Елена Юдаева – от бурятских профсоюзов, Валерий Яковлев – от региональной общественной организации ветеранов госбезопасности РБ «Щит» и другие жители республики, известные многим своей активной жизненной позицией.«Иду помогать, иду работать. Живу в республике более 40 лет. Я пенсионер МВД, служил в ОМОНе, ветеран боевых действий, есть свободное время, силы, многое еще могу сделать. Общественные организации в Бурятии сейчас активно работают, занимаются самыми разными вопросами. Это очень хорошее дело. Во время ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, конечно, не удавалось работать в полную силу. Но все равно сделали многое и предстоит сделать еще больше», - отметил, в частности, один из претендентов Марсел Арутюнян. Его кандидатуру выдвинуло узбекское землячество «Турон». Кстати, он является членом текущего созыва Общественной палаты.Общественная палата – это один из каналов коммуникации между общественностью Бурятии и республиканской властью.«Общественная палата, я считают, себя оправдала. Она занимается многими вопросами, касающимися недостатков в жизни, нарушений законности и т. д. Она состоит из очень активных, неравнодушных, достойных людей нашей республики, которые занимают принципиальную позицию, борются против несправедливости. Поэтому избрание членов Общественной палаты поднято на самый высокий уровень, подбор идет скрупулезно. Этим подчеркивается ее значимость», - указал депутат Хурала, член комитета Матвей Гершевич.По его мнению, член Общественной палаты должен занимать крепкую гражданскую позицию и не должен ничего бояться.«А выявленные недостатки, нарушения должны устраняться», - сказал Матвей Гершевич, отметив, что республиканские власти прислушиваются к мнению палаты.Фото: «Номер один»