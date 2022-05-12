Политика и власть 12.05.2022 в 11:00

Власти Улан-Удэ выполнили большую часть наказов горожан

Оставшиеся предложения реализуют в этом и следующем году
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ выполнили большую часть наказов горожан
Власти Улан-Удэ отчитались об исполнении наказав горожан мэру Игорю Шутенкову. Как сообщили в администрации столицы Бурятии, всего жители города внесли 1395 наказов, из них основная часть - 1140 - исполнена. Оставшиеся 255 предложений будут реализованы в этом и следующем году.

Больше всего наказов касалось сферы благоустройства и создания комфортной городской среды – 709. В рамках их выполнения благоустроены внутриквартальные территории и проезды, установлены остановочные павильоны, детские площадки, обустроены общественные пространства, организовано уличное освещение.


– Исполнение наказов включает в себя и планирование, и проектирование, и поиск источников финансирования. Для исполнения поручений горожан привлекаются средства по разным программам. На масштабные объекты привлекается финансирование из регионального и федерального бюджета. Наша задача довести работу до конца, – отметил председатель Проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.

В частности, по наказам улан-удэнцев новые сети наружного освещения протянуты в мкрн 101, 125, 148, Матросова, Тулунжа, Таёжный, на ул. Солнечная, Витимская, Литейная, в СНТ «Современник», «Металлист», освещены дороги, ведущие к школам и другим социальным объектам.


Особое внимание город уделяет обустройству дорог, созданию и ремонту пешеходных тротуаров. Наказов по дорожному хозяйству и логистике – 139. При этом горожане назвали конкретные улицы, где необходимо обновить дорожное полотно – ул. Куйбышева, Банзарова, Борсоева, Лимонова, в мкрн Таежный, по проспекту Победы и на Бурводе. Эти улицы попали в дорожную кампанию 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

315 наказов касается сферы образования. Выполнены ремонт зданий и благоустройство дошкольных и образовательных учреждений, приобретено различное оборудование и т.д.


Для оптимизации работы по наказам горожан в мэрии создана информационная система «Наказы мэру Улан-Удэ», куда загружены все наказы жителей. Это большая база данных с адресной привязкой по точному сроку исполнения каждого из них.

Напомним, накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел личные встречи с активистами Октябрьского и Советского районов. На встречах обсуждались актуальные вопросы по жизнеобеспечению, благоустройству районов, на решение большинства вопросов выделены средства из республиканского и городского бюджетов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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