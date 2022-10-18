Депутаты Хурала Бурятии выступили против инициативы снять с коллег бронь

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что на рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для депутатов и сенаторов.По мнению Миронова, для народных избранников не должно быть никаких поблажек, а любая отсрочка от мобилизации должна предоставляться им на общих основаниях, пишут Argumenti.ru.«Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение Госдумы», — сообщил он. Ранее депутаты-справороссы предложили также призывать в первоочередном порядке сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и других силовых структур.Депутат Хурала Бурятии Игорь Бобков назвал подобные инициативы «глупостью и популизмом», особенно предложение призвать на СВО полицию.- Ну, отправим их туда, а кто в республике будет защищать население от преступников и мародеров? Мы же помним, какой рост преступности был во время и после Великой Отечественной войны, когда многие стражи порядка ушли на фронт, - заявил депутат.Представитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Михаил Гергенов полагает, что депутаты Госдумы как и их региональные коллеги и так каждодневно занимаются парламентской деятельностью и работают с избирателями, а инициативу «справороссов» назвал лишь «попыткой напомнить о себе».- Эту партию и их лидера Миронова начали подзабывать, а так появляется возможность обратить на себя внимание, тем более, что его самого, в силу почтенного возраста вряд ли мобилизуют, - сообщил он.Добавим, что в самой Госдуме ряд лидеров «Единой России», а также КПРФ выразили недовольство инициативой коллег, назвав ее «пиаром». Так что, судя по всему, законопроект ждёт в федеральном парламенте трудная судьба.Между тем наблюдатели отмечают, что внесенный «справороссами» проект закона имеет в себе рациональное зерно. Так, например, помимо всего прочего, авторы поправок предлагают освободить от мобилизации граждан, имеющих погибших во время воинской службы и сборов отцов и братьев. Также отсрочку предлагается предоставлять отцам троих несовершеннолетних детей, одиноким отцам, воспитывающих ребенка. В списки попадают и родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I-й группы и др.Фото: «Номер один»