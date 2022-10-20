Политика и власть 20.10.2022 в 08:29

Глава Бурятии посетил мобилизованных жителей республики на Запорожье

Условиями жизни и быта военных Алексей Цыденов остался доволен
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии посетил мобилизованных жителей республики на Запорожье
Глава Бурятии посетил мобилизованных жителей республики, находящихся в пункте подготовки в Запорожской области. Алексей Цыденов проверил, как у них идет подготовка, обеспечены ли они всем необходимым, а также условия проживания и качество питания.


«Лично убедился, что все так как должно быть. Условия проживания в палатках обеспечены - тепло, нары для всех, спальные мешки у каждого, зона помывки и прачечная обустроены. Питание качественное и на самом деле вкусное, пробовал сам. Спросил бойцов о питании (может это под мой приезд в кашу мясо положили) ответили, что всегда так и питание устраивает. Проверил медпункт и персональные аптечки. Тоже все по нормам. Но сами военные сказали, что жгуты и турникеты при обучении и подготовке могут рваться и запас не помешает. При мне на тренировке при перетягивании «раненной» ноги парень порвал жгут, перестарался. Будем приобретать и досылать», - рассказал в соцсетях Алексей Цыденов.


По словам главы, бронежилеты и шлемы есть у каждого,

«Не новые, но свою функцию выполняют. Обновление не помешает, поэтом тоже будем приобретать», - отметил он.


Также глава республики обратил внимание на очень активную огневую подготовку.

«На полигоне для стрельбы земля слоями засыпана гильзами. Стреляют из всего - автоматы, гранатометы различных модификаций. Осваивают БТР, БМП, танки. Вся техника в наличии и задействована в подготовке. Готовят их очень тщательно», - сообщил Алексей Цыденов.


После общения с мобилизованными глава Бурятии отметил, что по части обеспечения и подготовки вопросов и не было.

«Были вопросы больше бытовые и к нам самим. По выдаче дров. Что правила, которые мы приняли, не самые хорошие, и многие из родственников не могут получить дрова. Поменяем правила. Есть вопросы по начислениям платежей. Начисления со стороны министерства обороны должны производиться с даты прибытия на пункт сбора. За период нахождения на территории Бурятии начисления идут по обычной ставке без допкоэффициентов порядка 25 тыс рублей из расчета за месяц, для рядового. А с момента прибытия в зону боевых действий, как сказал президент, уже 195 тысяч в месяц. Будем контролировать правильность и своевременность начислений», - рассказал он.


В целом глава отметил хороший настрой у мобилизованных.

«Они уже сплоченный боевой коллектив. И вообще они уже не ребята, они мужчины с большой буквы. То, что зависит от нас - будем делать. А нашим мужикам победы и божьей помощи!», - сказал он.

Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм
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