Горсовет Улан-Удэ утвердил в первом чтении бюджет на 2023 год

26 октября прошла 36-ая сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На мероприятии народные избранники обсудили 11 вопросов, касающихся разных сфер жизни города – по итогам сессии в первом чтении приняли проект бюджета на 2023 год и плановый период с 2024 по 2025 годы, рассмотрели вопрос об изменениях границ города, а также утвердили перечень наказов избирателей на следующий год.

Бюджет утвердить

Пожалуй, самый важный вопрос сессии касался бюджета города. С докладом выступила заместитель мэра города и председатель Комитета по финансам Администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина. Представленный ею проект был предварительно рассмотрен на профильном комитете, прошли публичные слушания, а также получено положительное заключение от контрольно-счетной палаты города.

«При разработке проекта бюджета учтены итоги исполнения по налоговым и неналоговым доходам за 2021 год и прошедший период 2022 года. Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов разработан с учетом следующих факторов: с 2023 года федеральным законом от 14 июля текущего года вводится единый налоговый платеж, единый налоговый счет, что повлияет на порядок уплаты налогов. Федеральным законом от 26 марта 2022 года внесены изменения в налоговый кодекс, который предусматривает освобождение от НДФЛ материальной выгоды, полученной физическими лицами в 2021-2023 годах, доходов в виде процентов по вкладам в банках, полученных в 2021 и 2022 годах»,

- рассказала Татьяна Базякина.



Заместитель мэра отметила, что основным источником дохода бюджета города все еще остается налог на доходы физических лиц.

«Доля НДФЛ в общем объеме собственных доходов в 2023 году составляет 58 %. Прогноз поступлений по НДФЛ на 2023 год прогнозируется в объеме 3 миллиарда 55 миллионов рублей. Ожидаемый темп роста к 2022 году – 104 %. Поступление НДФЛ в 2024 году планируется в объеме 3 миллиарда 178 миллионов, и в 2025 году – 3 миллиарда 305 миллионов рублей»,

- выступила Татьяна Базякина.



Общий объем доходов в 2023 году составит 21 миллиард 98 миллионов рублей, а расходная часть составит 21 миллиард 387 миллионов рублей. Дефицит бюджета пока выходит на 291 миллион рублей.

«Ранее мы уже рассматривали проект бюджета на профильном комитете, нас все устроило. Ко второму чтению, которое пройдет в декабре месяце, нужно внести в проект все дополнительные замечания контрольно-счетной палаты и прокуратуры, а также будем рассматривать все характеристики»,

- пояснила председатель комитета по финансам горсовета Улан-Удэ Долгор Норбоева.



Кроме того, на сессии также внесли изменения в границы городского округа Улан-Удэ. Речь шла о передачи части земель Тарбагатайскому району. С докладом выступил Комитет по архитектуре и градостроительству. Так, территория в 3.4 гектара в южной части Октябрьского района рядом с автодорогой «Улан-Удэ – Тарбагатай» предложили передать во владения Тарбагатайского района для строительства там детского сада на 204 места. Депутаты приняли решение единогласно.

«К сожалению, невозможно построить детский сад на территории района, поэтому было принято решение строить его в черте Улан-Удэ. Строить объект будут на республиканские деньги. Депутаты приняли решение изменить границы города»,

- отметил и.о. председателя горсовета Анатолий Белоусов.

Рядом с будущим детским садиком уже идет строительство школы на 360 мест для детей из Нижнего Саянтуя. Отметим, после принятия депутатами Улан-Удэ этот проект предстоит принять уже райсовету депутатов Тарбагатайского района Бурятии.

Далее депутаты перешли к обсуждению границ территорий ТОСов «Южный-67», «Лидер» и «Синегорье». ТОС «Южный-67» организовали жители многоквартирного дома № 67 по улице Бограда, а ТОС «Лидер» инициировали студенты общежития Республиканского многоуровневого колледжа по улице Выборгская 17. В ТОС «Синегорье» вошли горожане с 20-22-ых кварталов и микрорайона Забайкальский. Обсуждение носило чисто технический характер, так как ТОС по улице Бограда разделился на две самостоятельные общественные организации.

262 наказа избирателей

Вдобавок, на сессии назначили нового члена Общественной палаты Улан-Удэ. Ею стала директор гимназии № 33 Дарима Халтаева.

Одним из последних вопросов стало утверждение Перечня наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы на будущий 2023 год. Всего было сформировано 262 наказа. Отметим, каждый год на исполнение просьб и пожеланий жителей выделяется в общей сумме 120 миллионов рублей. Напомним, в текущем 2022 году наказы жителей в основном были связаны с благоустройством социальной сферы – со строительством спорткомплексов, ремонтом детских садиков, закупкой нужного оборудования для школ искусств и так далее.