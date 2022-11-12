Политика и власть 12.11.2022 в 14:40

Горсовет Улан-Удэ обсудил создание нового комитета в столичной мэрии

Власти усиливают работу в области общественной безопасности и гражданской обороны
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Текст: Станислав Сергеев
Горсовет Улан-Удэ обсудил создание нового комитета в столичной мэрии
Изменения в структуре администрации города обсудили на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета. Планируется объединение двух подведомственных учреждений мэрии: управления по чрезвычайным ситуациям и управления по общественной безопасности. В итоге они объединяются в один комитет, что повлечет дополнительные расходы городского бюджета в сумме 20,9 млн рублей.

Кроме того, создается отдельное подведомственное учреждение «Безопасный город», которое будет подчиняться новому комитету. В него войдут Единая дежурно-диспетчерская служба и Поисково-спасательная служба.

Как сообщил на заседании и. о. начальника управления по ЧС администрации города Дмитрий Федоров, дополнительные средства в основном пойдут на увеличение работы диспетчерской службы и спасателей.

- В связи с тем, что будет создан комитет, есть необходимость перевода личного состава отдела ГО и ЧС в муниципальные должности. И есть необходимость выравнивания заработной платы для этих сотрудников, а также увеличение зарплаты для спасателей и сотрудников ЕДДС. Также предусмотрено увеличение финансирование на 14 дополнительных сотрудников для ЕДДС. По ЕДДС существует ГОСТ, согласно которому для города с населением более 400 тысяч человек численность сотрудников ЕДДС должна составлять более 7 человек в смену. Сейчас у нас фактически в смену заступает 3-4 человека, - рассказал он.

Такое решение продиктовано высокой текучестью кадров в диспетчерской службе и нехваткой специалистов в службе спасателей.

- По итогу заработная плата спасателя – была и будет какая после этих изменений? – задавал вопрос депутат Василий Иванов.

- Спасатель фактически с начислением получал 22 тысячи рублей. А сейчас будет получать порядка 33 тысяч рублей. Сотрудники ЕДДС будут получать с начислением 28 тысяч рублей, - пояснил Дмитрий Федоров.

- 22 тысячи рублей, конечно, это совсем мало, я считаю. Надо повышать, - согласился Василий Иванов.

Однако одна только необходимость повышения зарплат – не повод для того, чтобы создавать новый комитет, считает депутат Елена Вахрушкинова.

- Эта вся реорганизация происходит для того, чтобы поднять зарплату? Или это все происходит для более эффективного взаимодействия между структурами? Потому что если дело только в зарплате, то можно и без реструктуризации это сделать, - говорила она.

Впрочем, Дмитрий Федоров пояснил, что есть представление прокуратуры, которое гласит, что по закону ГО и ЧС должны находиться в ведении структурного подразделения администрации (комитета), тогда как сейчас находится в ведении подведомственного учреждения (управления). К тому же, исключается дублирование функций.

- Ранее управление по общественной безопасности и управление по ЧС находились до 2012 года под одним крылом, когда у нас был заместитель мэра по общественной безопасности. И общая координация двух управлений осуществлялась одним человеком. После 2012 года произошла реорганизация. Управление общественной безопасности начало подчиняться аппарату администрации Улан-Удэ, управление по ЧС подчинялось напрямую мэру. И возникла сдвоенность задач. В целях быстроты принимаемых решений в кризисных ситуациях нужно, чтобы один человек координировал эти две структуры, - объяснял Дмитрий Федоров.

В целом же депутаты одобрили такую инициативу.

- Улучшается координация работы. Один из моментов – это увеличение заработной платы спасателям. Они очень низкие. Особенно есть проблема со спасателями на воде – людей нет, - рассказывал председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета Дмитрий Турченюк. - Конечно, не так часто такие случаи происходят, но понятно, что наличие профессионалов и технических возможностей становится ценой спасения жизней.

Фото: «Номер один»

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