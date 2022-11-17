Политика и власть 17.11.2022 в 11:32

Депутат Хурала раскритиковала работу общественного транспорта Улан-Удэ

По ее словам, внедренных мэрией нововведений недостаточно для стабильной работы маршруток
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Текст: Станислав Сергеев
Депутат Хурала раскритиковала работу общественного транспорта Улан-Удэ
Депутат Хурала Эржена Чимитцыренова, выступая на сегодняшней сессии, остановилась на запущенной мэрией Улан-Удэ системы пересадочного тарифа. Идея, напомним, заключается в том, чтобы автобусами довозить жителей окраин города до трамвайной линии, где люди пересаживаются на трамвай и следуют дальше. И, соответственно, наоборот - в обратном направлении. Так муниципалитет хочет уменьшить загруженность магистральных улиц в центральной части Улан-Удэ.

Однако, по словам депутата, система должна работать не только при пересадке из автобуса в трамвай, но и из автобуса в автобус.

- И в лучшем случае, конечно же, было бы прекрасно, если бы и пересадочный тариф работал при пересадке на автобусы частных перевозчиков. Понятное дело, что для этого мы должны уже начать контролировать таковых. Для этого достаточно установки банковских терминалов. Это и пополнение нашего бюджета, - говорила Эржена Чимитцыренова.

Коснулась она и вопроса нехватки водителей. По ее словам, заявляемая мэрией зарплата в 45 тысяч рублей за минусом налогов и штрафов превращается в 30 тысяч рублей. 

- Вы сами понимаете, что на работу приезжают они рано: первые автобусы отходят уже в 6:00 утра, последний закатывается в гараж около 11:00 вечера. Спать они тоже должны, - говорила депутат. - Поэтому необходимо кардинально пересмотреть график работы специалистов и их заработную плату. 

Также Эржена Чимитцыренова напомнила об отдаленных районах, которые до сих пор не обеспечены общественным транспортом ввиду того, что дороги там не отвечают требованиям, и маршруты туда запустить невозможно.

- А кто и что сделал для исправления данной ситуации? Мы настаиваем: новые дороги нужны, новые дороги важны.

В конце выступления депутат настояла, что отрасль общественного транспорта в Улан-Удэ должна быть более прозрачной и обратилась к прокуратуре и Счетной палате с просьбой проверить эту сферу.

Фото: «Номер один»

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общественный транспорт

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