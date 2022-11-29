В горсовете Улан-Удэ обсудили повышение тарифов на перевозку пассажиров

Депутаты Улан-Удэнского горсовета приступили к рассмотрению предложений о повышении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа в Улан-Удэ. Речь идет о тарифах на услуги трамваев и автобусов различной вместимости. Напомним, с 1 января 2023 г. стоимость проезда предлагается повысить на пять рублей, как для муниципальных транспортных предприятий, так и для частных перевозчиков.Масштаб предложенного депутатам роста тарифов значительно опередил размер ожидаемой инфляции-2022. Как известно, по итогам года она составит в республике около 14 процентов, о чем ранее сообщало минэкономики Бурятии.Так, тариф на перевозку пассажиров городским наземным электрическим транспортом может вырасти на 25 процентов. «Предлагаем установить тариф в размере 25 рублей. С ростом к действующему уровню на пять рублей или 25 процентов», - доложил на заседании Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ.Он напомнил, что действующий тариф в 20 рублей был установлен с 1 января т. г. Одновременно с наценкой трамвайного билета, было внесено предложение на 25 процентов повысить и стоимость месячных проездных – взрослого до 1500 рублей, школьного – до 625 рублей.В качестве обоснования повышения Юрий Ткачев назвал рост базовой месячной тарифной ставки рабочего I разряда с 1 января на шесть процентов, удорожание электроэнергии, тарифов на услуги ЖКХ, рост цен на материалы, ГСМ. Он сообщил, что экономически обоснованный тариф для услуг трамвая на 2023 г. составляет 53,78 рубля. «Учитывая социальную значимость перевозки пассажиров, предлагаем установить тариф ниже экономически обоснованного уровня», - отметил чиновник.Предполагаемое пятирублевое повышение даст МУП «Управление трамвая» дополнительные 89 млн рублей за год. «Прошу одобрить проект решения», - сказал представитель мэрии.В ходе обсуждения депутаты задали вопросы по поводу неясности с расходами МУПа на административно-управленческий персонал. «Просьба, чтобы дали более подробную информацию», - сказал Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского горсовета, присутствовавший на этом важном обсуждении.«Я понимаю обеспокоенность по автобусам – топливо, запчасти, новые автобусы… Но с чем связан рост на пять рублей по трамваям? Электроэнергия так поднялась? Или приравниваете – запросили рост на пять рублей на автобусы, приравниваете и трамваи?», - спросил Анатолий Белоусов, зампред Улан-Удэнского горсовета, тоже пришедший на заседание.Оказалось, что расходы МУПа на электроэнергию в 2023 г. вырастут в сравнении с текущим годом на четыре процента.Представитель МУПа высказал мнение, что надо избежать слома существующей структуры рынка пассажироперевозок. Он напомнил, что на заседании тарифной комиссии было решено – если автобусам поднимается тариф, то надо поднимать и трамваям. Это позволит избежать слишком большого разрыва в цене поездки.«Чтобы не произошел дальнейший переток пассажиров с автобусов, не ухудшил ситуацию с автобусными перевозками», - выступил представитель МУПа. Одновременно он напомнил, что у городского «Управления трамвая» существуют большие потребности в ремонте вагонов, модернизации помещений, спецмашин предприятия, а финансирование из бюджета не идет в необходимом объеме.Анатолий Белоусов, со своей стороны, отметил, что эти деньги «берутся из карманов жителей».«Я Анатолия Евгеньевича (Белоусова – прим.) поддержу, - выступил Чимит Бальжинимаев. – Экономическое обоснование – никакое. Так неправильно говорить, что автобусам поднимать хотят и мы тоже хотим. С таким обоснованием, наверное, даже обращаться не надо».Он поддержал настрой, что для развития трамвайного дела необходимо участвовать во всех возможных программах.«Наверное, на доработку направить надо», - заключил Чимит Бальжинимаев. Председатель комитета Сергей Бурдиков, который вел заседание, объявил голосование, по итогам которого проект повышения тарифов для трамваев направили на доработку.В повестке заседания комитета горсовета было пять вопросов. Четыре о повышении цены проезда в общественном транспорте и один о расширении использования в Улан-Удэ пересадочного тарифа.Проекты решений, которые были подготовлены по всем пяти вопросам, были направлены на доработку. По пересадочному тарифу обнаружились технические, процессуальные неточности.По предложениям о повышении тарифов депутаты комитета горсовета тоже выразили неудовлетворение тем, что, они были представлены на рассмотрение недостаточно проработанными. К примеру, содержали только один вариант – наценку на пять рублей. «Нам нужны варианты сценариев, а не один», - сказал Сергей Бурдиков.В то же время, депутаты согласились, что положение в сфере пассажироперевозок, действительно, непростое.Так, по данным обследования выход автобусов малого класса у частных перевозчиков составлял в 2021 г., в среднем, 568 единиц в день (сейчас 540 единиц). А пассажиропоток составил в минувшем году 49 млн человек.«С 2018 г. фиксируется устойчивый отток подвижного состава частных перевозчиков. При постепенном наращивании использования автобусов большого и среднего класса МУП «Городские маршруты», выпуск автобусов малого класса в 2023 г. сократится до 400 единиц. Объем перевозки пассажиров снизится на 29 процентов до 35 млн человек. Наблюдается активное старение подвижного состава», - рассказал о частных микроавтобусах Юрий Ткачев.Оценки перспектив звучали очень нерадостные.«Так плохо, как сейчас, не было никогда – ни год назад, ни два… Раньше мы гордились, что опережаем Москву по среднему возрасту транспорта, то сейчас те автобусы совсем не новые. И колоссальное повышение цен на запчасти, которых еще и нет на эти микроавтобусы, – ожидание запчастей составляет от месяца», - услышали депутаты.Обсуждая тему повышения тарифов, члены комитета горсовета рассмотрели разные стороны – учет пассажиров, ежегодную индексацию стоимости проезда по схеме, аналогичной индексации тарифов в сфере ЖКХ, перевозку пассажиров в вечернее время, создание на маршрутах, где одновременно работают частники и «Городские маршруты» единого расписания движения, нехватку водителей в МУП «Городские маршруты», количество перевезенных пассажиров на единицу транспорта и т. д.«Наша задача в том, чтобы постепенно перейти к дифференцированным тарифам – по протяженности поездки. Точный подсчет количества пассажиров и продолжительности поездок – это очень важно», - напомнил Сергей Бурдиков.Среди депутатов есть сомнения в том, действительно ли на линию выходит столько частных автобусов, сколько декларируется. Не совсем понятен объем выручки частников – они не горят желанием использовать кассовые аппараты и выбивать билет каждому пассажиру, а получаемый водителями «нал» трудно контролировать. Вопросы есть и городские депутаты намерены продолжать работать над их решением.Что касается документов, которые депутаты направили на доработку, они должны быть вскоре скорректированы и вновь представлены.Фото: «Номер один»