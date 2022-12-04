Депутатам Хурала Бурятии заплатят за прогулы

На сессии Народного Хурала, намеченной на 15 декабря, парламентарии рассмотрят скандальный законопроект. О выплатах депутатам, работающим в Хурале на непостоянной основе, компенсаций за участие в сессиях и других заседаниях регионального парламента, что предварительно обойдется бюджету в 3,7 млн рублей в год.Напомним, около двух третей состава НХ Бурятии работает в парламенте от случая к случаю. Они приходят в Хурал лишь на довольно редкие сессии или на заседания комитетов, а большую часть времени проводят на основной работе, чаще всего на руководящей в бизнес-структурах. Поэтому зарплату им бюджет не выплачивает. Как выяснилось, пока.Крайне несвоевременные, но вынужденные поправки в законопроект фактически спровоцировали депутат Хурала Виктор Мальцев и РЖД, где последний также работает машинистом.Мальцев, став депутатом-списочником в 2018 году, ездил из Северобайкальска в Улан-Удэ не на «своем» поезде, а добирался на самолете. Гостиница, проезд и командировочные, а также заработок по месту основной работы (сотни тысяч в год) первое время исправно выплачивались бухгалтерией РЖД, однако затем машинисту в оплате средств на законотворчество отказали. Депутат-машинист подал в суд на выплату денег и выиграл его. РЖД, в свою очередь, выиграли процесс в Верховном суде РБ о признании несоответствующим федеральному законодательству республиканского Закона «О статусе депутата». Согласно которому траты на временное отсутствие работника, являющегося депутатом, возлагали на работодателя, что само по себе является нонсенсом. По словам депутата Игоря Бобкова, «ранее ситуация всех устраивала, а теперь, в случае отказа от выплат, замаячила перспектива роспуска Хурала». Если депутаты, по его словам, «не приведут республиканский закон в соответствие с федеральным».Напомним, что закон о статусе депутата НХ принят четверть века назад, но работодатели ранее в большинстве случаев закрывали глаза на отсутствие своих работников по депутатским делам. Поскольку чаще всего сами являлись депутатами или через своих работников лоббировали интересы своего бизнеса в Хурале. А траты на командировки и гостиницы иногородних депутатов считали несущественными.Теперь за все придется платить из бюджета. На прошлой неделе на заседании комитета по экономике НХ предварительно решили, что за основу возьмут среднюю зарплату по Бурятии в 50 тыс. рублей, и, разделив эту сумму на среднее количество сессий и заседаний комитетов, высветилась итоговая сумма - 3,7 млн рублей в год. В среднем же за участие в одной сессии неосвобожденному депутату дополнительно выплатят около 2,4 тыс. рублей. В случае принятия поправок каждый работодатель теперь получит возможность оплачивать свое рабочее время, выделенное на законотворчество, за счет бюджета.Фото: «Номер один»