В Улан-Удэ депутаты горсовета посетили акцию в поддержку учеников школы из ДНР

В Улан-Удэ­ 7 декабря прошла благотворительная акция «Подарим радость Нового года детям Новокатериновской школы Старобешевского района ДНР». Ее провели в здании администрации города активисты РОО «Женщины Бурятии». На мероприятии депутаты улан-удэнского городского совета с удовольствием раскупили сувениры и продукты от местных производителей, украшения к Новому году, а также игрушки.







«Акция проводится для детей Старобешевского района ДНР. Наши «Женщины Бурятии» отправили нам письмо. Конечно, мы поддерживаем такую акцию – депутаты вовсю участвуют в ней. Я думаю, это нужно и необходимо. Мы всегда такое поддерживаем.» - прокомментировал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.







Кроме покупки сувениров можно было приобрести специальные номерки, висящие вместо игрушек на новогодней елке – за 1000, 2000 и 5000 рублей. Вырученные средства направят на как на покупку подарков, так и на организацию праздника для учащихся в ДНР.

«У нас здесь изделия ручной работы, мыло, изделия из жгута, из эпоксидной смолы. Вот, например, изделия из жгута – моя личная работа. Здесь есть подставки под горячее, губки для посуды, лежанки и т.д. Участвую, потому что – ну как я могу остаться в стороне, когда вся наша Россия участвует? Решила свою лепту тоже внести в это дело», - поделилась участница акции Татьяна Пурбуева.







Каждый депутат горсовета сделал свой вклад. Например, депутат Денис Гармаев приобрел игрушку - забавного серого кота. Геннадий Бадмаев взял для своего внука собачку ручной работы. А заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов накупил новогодних украшений.

«Ангелочков, зайчиков – для детей сделать приятное, ну и с пользой для дела. Спасибо нашим мастерам, которые все это делают», - высказался Анатолий Белоусов.

Фото: "Номер один"