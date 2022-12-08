Политика и власть 08.12.2022 в 13:22

Спасти Байкал: в Госдуме предложили запретить продажи моющих средств рядом с озером

«Гринпис» просит жителей поддержать законопроект и подписать петицию
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Текст: Евгения Гармаева
Спасти Байкал: в Госдуме предложили запретить продажи моющих средств рядом с озером

В Госдуму внесли законопроект о введении запрета розничной продажи синтетических моющих средств с фосфатами на Байкале. Как обращают внимание активисты российского отделения международной организации «Гринпис», этот законопроект № 62502-8 поможет спасти озеро Байкал.

«Одна из причин ухудшения качества воды в Байкале связана с тем, что люди активно используют моющие средства с фосфатами. Эти вещества действуют как «удобрение». В результате в Байкале размножаются нетипичные для него водоросли, например, спирогира», 

- пишет «Гринпис».

Как отмечают активисты, загрязнение фосфатами подтверждается исследованиями: например, в Слюдянке допустимые концентрации фосфатов в сточной воде превышены в 6 раз, а в Северобайкальске — в 3. При этом необходимости в их применении нет — фосфаты нужны для смягчения воды, но в Байкале она и так мягкая.

 До 24 декабря депутаты принимают замечания к законопроекту. Поэтому «Гринпис» обратился к Комитету по экологии Госдумы с призывом принять этот законопроект и сделать более строгим. Узнать подробности и подписать петицию можно по ссылке

Фото: Номер один



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