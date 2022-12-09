Глава Бурятии проверит больницу в Хоринском районе

Сегодня глава региона Алексей Цыденов работает в двух районах. В сельском поселении Исинга откроют отремонтированный участок дороги «Улан-Удэ – Романоска – Чита». А в селе Георгиевское Хоринского района Цыденов встретится с активистами ТОС «Надежда» и улуса Булум.

Глава Бурятии осмотрит помещения Хоринской центральной районной больницы. До приезда Цыденова там прошел капитальный ремонт стационара по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Еще необходим ремонт пищеблока и инфекционного отделения.

В конце Алексей Цыденов встретится с активными жителями района, где они смогут обратиться к главе республики с актуальными вопросами.