Политика и власть 09.12.2022 в 09:20

Глава Бурятии проверит больницу в Хоринском районе

Перед этим он посетит новую дорогу в Еравнинском районе
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Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии проверит больницу в Хоринском районе

Сегодня глава региона Алексей Цыденов работает в двух районах. В сельском поселении Исинга откроют отремонтированный участок дороги «Улан-Удэ – Романоска – Чита». А в селе Георгиевское Хоринского района Цыденов встретится с активистами ТОС «Надежда» и улуса Булум.

Глава Бурятии осмотрит помещения Хоринской центральной районной больницы. До приезда Цыденова там прошел капитальный ремонт стационара по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Еще необходим ремонт пищеблока и инфекционного отделения.

В конце Алексей Цыденов встретится с активными жителями района, где они смогут обратиться к главе республики с актуальными вопросами.

Теги
цыденов хоринский район еравнинский район

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