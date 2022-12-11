В Кяхтинском районе отменили итоги выборов председателя райсовета

Кяхтинский райсуд Бурятии отменил итоги голосования на должность председателя райсовета одноимённого района в связи с нарушением процедуры избрания. Иск в суд подала местный депутат Виктория Анчикова.



Началом острой фазы конфликта между двумя группами депутатов Кяхтинского райсовета стал уход в ноябре этого года с поста председателя райсовета Павла Матаева. Последний возглавил местный комбинат по благоустройству и на кресло председателя стали претендовать депутат Анжелика Ванкеева и Виктория Ванчикова.



В результате тайного голосования, состоявшегося в Кяхте Анжелика Ванкеева получила 11 голосов, а ее соперница -9. Тем не менее, депутат Ванчикова подала в райсуд иск о признании голосовании недействительным. На суде истец заявила, что при голосовании один из депутатов забыл поставить свою подпись при получении бюллетеня. В результате из-за этой технической по сути ошибки, итоги голосования признаны недействительными.



«Я удовлетворена решением суда, сроки исполнения там немедленные», - сообщила "Номер один" депутат Виктория Ванчикова.



Между тем, конфликт между депутатами разрастается. Так районные депутаты от КПРФ, поддержавшие Ванчикову, направили в избирком РБ заявление об исключении из фракции депутата-коммуниста Александра Фарфутдинова. Последний, судя по всему, не стал голосовать за Ванчикову (кстати не члена КПРФ) и его коллеги, насколько можно судить, тем самым пытаются наказать депутата, имеющего собственное мнение.Депутаты-коммунисты, судя по-всему, пытаются отобрать у Фарфутдинова депутатский мандат, однако эта попытка наверняка провалится, поскольку в российском законодательстве отсутствует процедура отзыва депутата по причине "неправильного голосования".

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