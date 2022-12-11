Политика и власть 11.12.2022 в 09:00

В Кяхтинском районе отменили итоги выборов председателя райсовета

Суд постановил проголосовать повторно
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Кяхтинском районе отменили итоги выборов председателя райсовета

Кяхтинский райсуд Бурятии отменил итоги голосования на должность председателя райсовета одноимённого района в связи с нарушением процедуры избрания. Иск в суд подала местный депутат Виктория Анчикова.

Началом острой фазы конфликта между двумя группами депутатов Кяхтинского райсовета стал уход в ноябре этого года с поста председателя райсовета Павла Матаева. Последний возглавил местный комбинат по благоустройству и на кресло председателя стали претендовать депутат Анжелика Ванкеева и Виктория Ванчикова.

В результате тайного голосования, состоявшегося в Кяхте Анжелика Ванкеева получила 11 голосов, а ее соперница -9. Тем не менее, депутат Ванчикова подала в райсуд иск о признании голосовании недействительным. На суде истец заявила, что при голосовании один из депутатов забыл поставить свою подпись при получении бюллетеня. В результате из-за этой технической по сути ошибки, итоги голосования признаны недействительными.

«Я удовлетворена решением суда, сроки исполнения там немедленные»,

- сообщила "Номер один" депутат Виктория Ванчикова.
Между тем, конфликт между депутатами разрастается. Так районные депутаты от КПРФ, поддержавшие Ванчикову, направили в избирком РБ заявление об исключении из фракции депутата-коммуниста Александра Фарфутдинова. Последний, судя по всему, не стал голосовать за Ванчикову (кстати не члена КПРФ) и его коллеги, насколько можно судить, тем самым пытаются наказать депутата, имеющего собственное мнение.

Депутаты-коммунисты, судя по-всему, пытаются отобрать у Фарфутдинова депутатский мандат, однако эта попытка наверняка провалится, поскольку в российском законодательстве отсутствует процедура отзыва депутата по причине "неправильного голосования".

Фото: pixabay.com

Теги
кяхтинский район суд

Все новости

В аэропорту Улан-Удэ ждут 600-тысячного пассажира
11.12.2022 в 10:00
В Кяхтинском районе отменили итоги выборов председателя райсовета
11.12.2022 в 09:00
В Монголию за языком
11.12.2022 в 08:00
В Улан-Удэ миллионерша ищет мужа
11.12.2022 в 07:00
Победителями проекта «Откровенно» стали музыканты из Улан-Удэ
10.12.2022 в 23:14
В Бурятии к новогодним каникулам готовятся первоклашки старше 35 лет
10.12.2022 в 19:03
В Бурятии СПК «Баян» расшил действующую молочно-товарную ферму на 200 голов
10.12.2022 в 17:15
В Улан-Удэ «Боевое братство» отметило День героев Отечества
10.12.2022 в 14:17
В Бурятии с начала года выявлено 74 коррупционных преступления
10.12.2022 в 12:32
В Бурятии началась золотая лихорадка
10.12.2022 в 11:35
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ депутаты городского совета вновь обсудили повышение цен на проезд
Тариф на транспорт все-таки планируют поднять
09.12.2022 в 16:27
В Монголии провели обыски и задержали первых подозреваемых в хищениях угля
В Улан-Баторе появились группы всадников из провинции: «Мы приехали на конях не ради смуты»
09.12.2022 в 10:28
Глава Бурятии проверит больницу в Хоринском районе
Перед этим он посетит новую дорогу в Еравнинском районе
09.12.2022 в 09:20
Спасти Байкал: в Госдуме предложили запретить продажи моющих средств рядом с озером
«Гринпис» просит жителей поддержать законопроект и подписать петицию
08.12.2022 в 13:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru