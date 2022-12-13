В Бурятии водителям автобусов повысят зарплату с Нового года

«На последнем совещании с Главой Бурятии Алексеем Самбуевичем было принято решение о выделении дополнительного финансирования для МУП. Благодаря такой поддержке мы с 1 января следующего года поднимаем минимальную заработную плату водителям до 55 тысяч»,

- сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



«Мы выплачиваем при трудоустройстве подъемные, предусмотрен социальный пакет, также проводим бесплатное переобучение на категорию «Д». Новые автобусы, достойная заработная плата, хорошие условия и замечательный коллектив – приглашаем!»

– обратился мэр к горожанам.



154 миллиона рублей направят из бюджета Бурятии в МУП «Городские маршруты», из них 80 млн - для увеличения заработной платы работникам предприятия. Как отмечают в мэрии города, повышение зарплат призвано решить проблему нехватки водителей и других специалистов.Остальные средства пойдут на запчасти и ГСМ из-за расширения автопарка техники. В настоящий момент в МУП «Городские маршруты» трудоустроились 50 водителей, 24 кондукторов – необходимо еще около 200 водителей.Напомним, до конца года в Улан-Удэ поступает 124 автобуса большой и средней вместимости, в 2023 году - ещё 14 «Волгабасов». К первой половине 2023 года ежедневно в будние дни будут выходить на линии 153 автобуса.Фото: пресс-служба администрации города