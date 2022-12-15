В Хурале Бурятии посетовали на низкую явку депутатов

Вопрос о малочисленности депутатов на сегодняшней сессии Хурала Бурятии поднял парламентарий Игорь Бобков.- Я сегодня посмотрел, что у нас депутатов 42 человека всего на сессии. Я посчитал, даже не 42 - 39 насчитал где-то к 10 часам. Приглашенных (членов правительства и представителей федеральных структур) у нас на сессии больше, чем депутатов. А впереди принятие бюджета. И я подумал, что, наверное, вряд ли нам получится сегодня это дело сделать с такой беспрецедентно низкой явкой, - говорил он.По словам депутата, все тенденции в финансово-экономической жизни республики зависят от фракции «Единой России», многие представители которой не явились на сессию.- Поэтому нужно подумать о явке, обзвонить депутатов. Может быть, нам срочно пока самораспустится, собрать явку, зарегистрироваться как положено и провести сессию, - предложил он.Впрочем, председатель парламента Владимир Павлов заявил, что сессия проходит в соответствии с регламентом, а значит никаких оснований для «самороспуска» нет.Фото: «Номер один»