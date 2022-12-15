В Бурятии появится село внутри города

По словам Людмилы Санжеевой, все льготы будут сохранены. Ранее у Закаменска уже был опыт объединения с поселениями, и тогда все прошло хорошо. Однако парламентарии недоумевали: каким образом льготы будут сохранены, если жители поселения станут горожанами?







Про объединение поселения Нуртинское и города Закаменск на сегодняшней сессии Хурала Бурятии рассказала председатель закменского райсовета Людмила Санжеева. По ее словам, бюджет поселения составляет всего 1,2 млн рублей, из них собственные доходы – порядка 200 тысяч рублей. Этого едва хватает на содержание аппарата администрации, что не очень эффективно. Кроме того, есть ряд инфраструктурных проблем, которые быстрее решатся, если поселение станет частью города.С инициативой объединения выступили депутаты Нуртинского поселения, на публичных слушаниях это решение поддержало население. Сам город тоже не возражает.В связи с объединением понадобятся расходы из бюджета. Ведь фактически будет создано новое муниципальное образование, а значит, в нем нужно проводить выборы. На это потребуется 1,2 млн рублей.Депутаты Хурала, за которыми в этой истории было последнее слово, поинтересовались, потеряют ли жители Нуртинского поселения льготы, положенные жителям сельской местности в случае перехода в границы города.- Учителя, врачи – те, кто получают льготы за проживание в сельской местности, они эти льготы потеряют? – интересовался депутат Баир Цыренов.Ответ на этот вопрос дал первый зампред правительства Всеволод Мухин. По его словам, с точки административно-территориального деления, Нуртинское поселение останется в статусе сельской территории, несмотря на объединение с городом. То есть, по сути, внутри Закаменска появится село.Тем не менее, не все согласились с тем, что объединение необходимо. В частности, депутат Игорь Бобков предложил увеличить финансирование поселения и дать администрации новые полномочия. Впрочем, это предложение его коллеги не поддержали.Фото: russianstock.ru