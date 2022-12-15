Политика и власть 15.12.2022 в 14:32

В Бурятии появится село внутри города

Поселение Нуртинское объединяется с Закаменском, но сохраняет сельские льготы
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии появится село внутри города
Про объединение поселения Нуртинское и города Закаменск на сегодняшней сессии Хурала Бурятии рассказала председатель закменского райсовета Людмила Санжеева. По ее словам, бюджет поселения составляет всего 1,2 млн рублей, из них собственные доходы – порядка 200 тысяч рублей. Этого едва хватает на содержание аппарата администрации, что не очень эффективно. Кроме того, есть ряд инфраструктурных проблем, которые быстрее решатся, если поселение станет частью города.

С инициативой объединения выступили депутаты Нуртинского поселения, на публичных слушаниях это решение поддержало население. Сам город тоже не возражает.

В связи с объединением понадобятся расходы из бюджета. Ведь фактически будет создано новое муниципальное образование, а значит, в нем нужно проводить выборы. На это потребуется 1,2 млн рублей.

Депутаты Хурала, за которыми в этой истории было последнее слово, поинтересовались, потеряют ли жители Нуртинского поселения льготы, положенные жителям сельской местности в случае перехода в границы города.

- Учителя, врачи – те, кто получают льготы за проживание в сельской местности, они эти льготы потеряют? – интересовался депутат Баир Цыренов.

По словам Людмилы Санжеевой, все льготы будут сохранены. Ранее у Закаменска уже был опыт объединения с поселениями, и тогда все прошло хорошо. Однако парламентарии недоумевали: каким образом льготы будут сохранены, если жители поселения станут горожанами?

Ответ на этот вопрос дал первый зампред правительства Всеволод Мухин. По его словам, с точки административно-территориального деления, Нуртинское поселение останется в статусе сельской территории, несмотря на объединение с городом. То есть, по сути, внутри Закаменска появится село.

Тем не менее, не все согласились с тем, что объединение необходимо. В частности, депутат Игорь Бобков предложил увеличить финансирование поселения и дать администрации новые полномочия. Впрочем, это предложение его коллеги не поддержали.

Фото: russianstock.ru
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