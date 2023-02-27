Политика и власть 27.02.2023 в 13:08

В Бурятии простятся с отцом троих детей, погибшим на СВО

Мобилизованный получил ранение, спасая раненых
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии простятся с отцом троих детей, погибшим на СВО

Жители Бурятии простятся с военным, погибшим в Украине. Александр Сергеевич Сангадиев родился в селе Хилгана Баргузинского района. Он был четвертым, самым младшим ребенком в семье.

«С 1996 года учился в Хилганайской средней школе. С детства увлекался спортом, занимался вольной борьбой, был физически развит. Не раз занимал призовые места на районных и межрайонных соревнованиях по вольной борьбе. Александр принимал активное участие в общественно-полезном труде, а также жизни школы и класса», 

- вспоминают о нем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».
В 2007 году был призван в армию. Служил  на Тихоокеанском флоте, на большом десантном корабле «Ослябя». После окончания срочной службы заключил контракт. После окончания контракта вернулся на родину, работал в разных сферах. В 2011 году женился. В октябре 2022 года его забрали на СВО в рамках частичной мобилизации. Погиб 6 февраля 2023 года, получив осколочные ранения при эвакуации раненых.

«У Александра Сергеевича Сангадиева остались родители, любящая жена и трое детей. Он очень любил сельскую жизнь, домашних животных, особенно лошадей. Всегда помогал родителям по хозяйству.В сердцах близких Александр навсегда останется добрым, отзывчивым, достойным любимым сыном, любящим и любимым мужем, заботливым отцом, верным товарищем и другом», 

- добавляют в группе.

Награжден Орденом мужества посмертно. Прощальная панихида состоится 27 февраля 2023 года в селе Иволгинск. Похороны пройдут 1 марта в 12:00 в Баргузинском районе, улусе Хилгана.

 

Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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